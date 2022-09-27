27 сентября 2022
26 сентября 2022

Тюменцы испугались незнакомца, следящего за школьниками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, многоэтажка, зима, окна, дом
Тюменец сфотографировал, как из окна дома неизвестный смотрит через бинокль в сторону школы Фото:

Житель одного из домов напротив школы №89 в Тюмени напугал горожан тем, что подглядывает через бинокль за входом в учебное заведение. При этом, как утверждает жалующийся, такое поведение тюменца он наблюдает уже давно.

«Напротив школы №89 кто-то постоянно наблюдает за входом в бинокль», — пишет автор публикации в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Он также добавил, что работники школы не будут разбираться с незнакомцем потому что это не входит в их перечень компетенций.

В комментариях пользователи выдвинули свои теории по этому поводу. «Может ребенка своего караулит», — пишет Дина Иванова. Более подробно свое видение ситуации объяснил Дмитрий Смирнов. «Смотрят, когда выйдет их ребенок, чтобы встретить! Телефоны же запретили в школу, поэтому многие родители просто не разрешают детям брать с собой телефон», — высказался он. Также некоторые посоветовали обратиться к силовикам за помощью. «Позвонила бы участковому, проверила бы. Сейчас, знаете ли, такое время. Ужас, что творится», — предложила Жанна Актиева.

Фото:

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Житель одного из домов напротив школы №89 в Тюмени напугал горожан тем, что подглядывает через бинокль за входом в учебное заведение. При этом, как утверждает жалующийся, такое поведение тюменца он наблюдает уже давно. «Напротив школы №89 кто-то постоянно наблюдает за входом в бинокль», — пишет автор публикации в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Он также добавил, что работники школы не будут разбираться с незнакомцем потому что это не входит в их перечень компетенций. В комментариях пользователи выдвинули свои теории по этому поводу. «Может ребенка своего караулит», — пишет Дина Иванова. Более подробно свое видение ситуации объяснил Дмитрий Смирнов. «Смотрят, когда выйдет их ребенок, чтобы встретить! Телефоны же запретили в школу, поэтому многие родители просто не разрешают детям брать с собой телефон», — высказался он. Также некоторые посоветовали обратиться к силовикам за помощью. «Позвонила бы участковому, проверила бы. Сейчас, знаете ли, такое время. Ужас, что творится», — предложила Жанна Актиева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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