Медведев оценил итоги голосования референдумов в Донбассе

28 сентября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что итоги референдумов в Донбассе очевидны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Референдумы в Донбассе завершились, итоги голосования очевидны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. «Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, порядка 93,95% граждан ДНР проголосовали за вхождение территории в состав РФ.

Референдумы в Донбассе завершились, итоги голосования очевидны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. «Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, порядка 93,95% граждан ДНР проголосовали за вхождение территории в состав РФ.