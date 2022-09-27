Медведев оценил итоги голосования референдумов в Донбассе

Дмитрий Медведев заявил, что итоги референдумов в Донбассе очевидны
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Референдумы в Донбассе завершились, итоги голосования очевидны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.
На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, порядка 93,95% граждан ДНР проголосовали за вхождение территории в состав РФ.
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