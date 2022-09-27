27 сентября 2022

Глава Запорожья заявил о фактическом отсоединении региона от Украины

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Город. Курган, администрация города, автобус, общественный транспорт, мэрия, флаг россии
В Запорожской области ждут решения российских властей о принятии региона в состав РФ Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что де-факто регион отсоединился от Украины. По его словам теперь ожидается соответствующее решение российский властей.

«Мы можем сказать о том, что Запорожская область заявила и сегодняшним референдумом, подписанным решением де-факто состоялось отделение Запорожской области от Украины. Теперь мы ждем решение властей правительства Российской Федерации, которые должны принять нас в свой состав, и мы такую заявку подали», — сообщил глава региона Евгений Балицкий. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что по результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. Об этом заявил глава местного избиркома, данные обнародованы после обработки 100% бюллетеней.

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Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что де-факто регион отсоединился от Украины. По его словам теперь ожидается соответствующее решение российский властей. «Мы можем сказать о том, что Запорожская область заявила и сегодняшним референдумом, подписанным решением де-факто состоялось отделение Запорожской области от Украины. Теперь мы ждем решение властей правительства Российской Федерации, которые должны принять нас в свой состав, и мы такую заявку подали», — сообщил глава региона Евгений Балицкий. Его слова передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что по результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. Об этом заявил глава местного избиркома, данные обнародованы после обработки 100% бюллетеней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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