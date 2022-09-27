Глава Запорожья заявил о фактическом отсоединении региона от Украины

28 сентября 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

В Запорожской области ждут решения российских властей о принятии региона в состав РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что де-факто регион отсоединился от Украины. По его словам теперь ожидается соответствующее решение российский властей. «Мы можем сказать о том, что Запорожская область заявила и сегодняшним референдумом, подписанным решением де-факто состоялось отделение Запорожской области от Украины. Теперь мы ждем решение властей правительства Российской Федерации, которые должны принять нас в свой состав, и мы такую заявку подали», — сообщил глава региона Евгений Балицкий. Его слова передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что по результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. Об этом заявил глава местного избиркома, данные обнародованы после обработки 100% бюллетеней.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что де-факто регион отсоединился от Украины. По его словам теперь ожидается соответствующее решение российский властей. «Мы можем сказать о том, что Запорожская область заявила и сегодняшним референдумом, подписанным решением де-факто состоялось отделение Запорожской области от Украины. Теперь мы ждем решение властей правительства Российской Федерации, которые должны принять нас в свой состав, и мы такую заявку подали», — сообщил глава региона Евгений Балицкий. Его слова передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что по результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. Об этом заявил глава местного избиркома, данные обнародованы после обработки 100% бюллетеней.