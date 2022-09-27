Мэрия Нефтеюганска: ремонтные работы в СК «Олимп» идут по графику

Администрация Нефтеюганска (ХМАО) опровергла сообщения жителей о том, что подрядчик сорвал сроки ремонта крыши в спортивном комплексе «Олимп». Работы на объекте проводят в соответствии с контрактом, сообщили URA.RU в мэрии.
«Срок окончания ремонтных работ — 31 октября 2022 года. Дополнительное соглашение к действующему контракту о переносе сроков ремонта кровли с подрядной организацией не заключалось. Официальных обращений в адрес администрации города Нефтеюганска по вопросу ремонта кровли спортивного комплекса „Олимп“ не поступало», — уточнили в мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске (ХМАО) жители возмущены затянувшимся ремонтом крыши в спортивном комплексе «Олимп». По их словам, подрядчик сорвал сроки.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»