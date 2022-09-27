27 сентября 2022
26 сентября 2022

Мэрия Нефтеюганска: ремонтные работы в СК «Олимп» идут по графику

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские картинки. Пермь, ремонт кровли, ремонт крыши
В администрации Нефтеюганска сообщили, что работы выполняются в соответствии с контрактом (фото из архива) Фото:

Администрация Нефтеюганска (ХМАО) опровергла сообщения жителей о том, что подрядчик сорвал сроки ремонта крыши в спортивном комплексе «Олимп». Работы на объекте проводят в соответствии с контрактом, сообщили URA.RU в мэрии.

«Срок окончания ремонтных работ — 31 октября 2022 года. Дополнительное соглашение к действующему контракту о переносе сроков ремонта кровли с подрядной организацией не заключалось. Официальных обращений в адрес администрации города Нефтеюганска по вопросу ремонта кровли спортивного комплекса „Олимп“ не поступало», — уточнили в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске (ХМАО) жители возмущены затянувшимся ремонтом крыши в спортивном комплексе «Олимп». По их словам, подрядчик сорвал сроки.

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Администрация Нефтеюганска (ХМАО) опровергла сообщения жителей о том, что подрядчик сорвал сроки ремонта крыши в спортивном комплексе «Олимп». Работы на объекте проводят в соответствии с контрактом, сообщили URA.RU в мэрии. «Срок окончания ремонтных работ — 31 октября 2022 года. Дополнительное соглашение к действующему контракту о переносе сроков ремонта кровли с подрядной организацией не заключалось. Официальных обращений в адрес администрации города Нефтеюганска по вопросу ремонта кровли спортивного комплекса „Олимп“ не поступало», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске (ХМАО) жители возмущены затянувшимся ремонтом крыши в спортивном комплексе «Олимп». По их словам, подрядчик сорвал сроки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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