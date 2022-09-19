В ХМАО срывают сроки ремонта спортивного комплекса

Жители Нефтеюганска возмущены из-за затянувшегося ремонта спортивного комплекса «Олимп»

20 сентября 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

В соцсетях жители пишут, что подрядчик нарушил договор (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) жители возмущены затянувшимся ремонтом крыши в спортивном комплексе «Олимп». По их словам, подрядчик сорвал сроки. Пост и фото с информацией размещены в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте». «С июня текущего года идет ремонт крыши в СК „Олимп“. Руководство СШОР „Спартак“ ссылается на недобропорядочного подрядчика. Детям негде тренироваться. Со слов секретаря спорткомитета сроки завершения ремонтных работ до 31.10.2022 года — это уже допсоглашения, так как первоначальный договор нарушен и не выполнен в срок. Судя по фото, срок сдачи не соответствует действительности. Очередное спортивное здание на грани полного закрытия», — написал анонимный автор. «На минуточку, а при чем тут руководство. Все это злосчастный тендер», — прокомментировала Инна Бас. Детям приходится тренироваться в «Аэлите», — поделилась Татьяна Кучина. Автору также посоветовали обратиться в компетентные органы, а не писать в соцсетях. В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что администрация Нефтеюганска опровергла сообщения жителей о том, что дворец спорта «Сибиряк» закрывают из-за протечки крыши и проблем с системой водоснабжения. По информации комитета физической культуры и спорта закрывают только большой бассейн на плановое (регламентное) обслуживание. Ремонт в СК «Олимп» в Нефтеюганске «Наш Юганск», «ВКонтакте» Жители возмущены затянувшимся ремонтом «Наш Юганск», «ВКонтакте»

В Нефтеюганске (ХМАО) жители возмущены затянувшимся ремонтом крыши в спортивном комплексе «Олимп». По их словам, подрядчик сорвал сроки. Пост и фото с информацией размещены в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте». «С июня текущего года идет ремонт крыши в СК „Олимп“. Руководство СШОР „Спартак“ ссылается на недобропорядочного подрядчика. Детям негде тренироваться. Со слов секретаря спорткомитета сроки завершения ремонтных работ до 31.10.2022 года — это уже допсоглашения, так как первоначальный договор нарушен и не выполнен в срок. Судя по фото, срок сдачи не соответствует действительности. Очередное спортивное здание на грани полного закрытия», — написал анонимный автор. «На минуточку, а при чем тут руководство. Все это злосчастный тендер», — прокомментировала Инна Бас. Детям приходится тренироваться в «Аэлите», — поделилась Татьяна Кучина. Автору также посоветовали обратиться в компетентные органы, а не писать в соцсетях. В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что администрация Нефтеюганска опровергла сообщения жителей о том, что дворец спорта «Сибиряк» закрывают из-за протечки крыши и проблем с системой водоснабжения. По информации комитета физической культуры и спорта закрывают только большой бассейн на плановое (регламентное) обслуживание.