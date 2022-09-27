Небензя: жители Донбасса выполнили циничные призывы Зеленского

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в настоящее время выполняют «циничную» просьбу украинского президента Владимира Зеленского покинуть территорию Украины. Об этом заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Он напомнил, что ранее Зеленский лично призвал граждан уехать в Россию.
«Владимир Зеленский в одном из интервью в августе прошлого года заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей стоит „убраться из Украины в Россию“. Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки», — заявил политик. Его слова передает «Россия 24».
На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к РФ.
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Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в настоящее время выполняют «циничную» просьбу украинского президента Владимира Зеленского покинуть территорию Украины. Об этом заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Он напомнил, что ранее Зеленский лично призвал граждан уехать в Россию. «Владимир Зеленский в одном из интервью в августе прошлого года заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей стоит „убраться из Украины в Россию“. Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки», — заявил политик. Его слова передает «Россия 24». На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к РФ.