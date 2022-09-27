27 сентября 2022

Юрист рассказал о новой возможности для автомобилистов

ГИБДД разрешит россиянам предъявлять электронные водительские права
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Пластиковые права по-прежнему нужно будет брать с собой Фото:

С 1 октября россияне смогут предъявлять ГИБДД электронные права. Об этом рассказал юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин.

«Проект с QR-кодами реализуется как эксперимент — необходимые поправки в правила дорожного движения пока только готовятся», — отметил юрист, пишет «Прайм». Он подчеркнул, что несмотря на нововведение, автомобилистам по-прежнему нужно будет иметь при себе пластиковые удостоверения. Отмечается, что электронные права водители смогут получить через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Цифровое удостоверение будет представлять собой QR-код.

В мае этого года Минцифры уже говорили о том, что водители смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении. Известно, что приложение «Госуслуги Авто» работает в плотном режиме с сентября 2021 года.

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С 1 октября россияне смогут предъявлять ГИБДД электронные права. Об этом рассказал юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин. «Проект с QR-кодами реализуется как эксперимент — необходимые поправки в правила дорожного движения пока только готовятся», — отметил юрист, пишет «Прайм». Он подчеркнул, что несмотря на нововведение, автомобилистам по-прежнему нужно будет иметь при себе пластиковые удостоверения. Отмечается, что электронные права водители смогут получить через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Цифровое удостоверение будет представлять собой QR-код. В мае этого года Минцифры уже говорили о том, что водители смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении. Известно, что приложение «Госуслуги Авто» работает в плотном режиме с сентября 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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