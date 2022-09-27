Юрист рассказал о новой возможности для автомобилистов

ГИБДД разрешит россиянам предъявлять электронные водительские права

28 сентября 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Пластиковые права по-прежнему нужно будет брать с собой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 октября россияне смогут предъявлять ГИБДД электронные права. Об этом рассказал юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин. «Проект с QR-кодами реализуется как эксперимент — необходимые поправки в правила дорожного движения пока только готовятся», — отметил юрист, пишет «Прайм». Он подчеркнул, что несмотря на нововведение, автомобилистам по-прежнему нужно будет иметь при себе пластиковые удостоверения. Отмечается, что электронные права водители смогут получить через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Цифровое удостоверение будет представлять собой QR-код. В мае этого года Минцифры уже говорили о том, что водители смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении. Известно, что приложение «Госуслуги Авто» работает в плотном режиме с сентября 2021 года.

С 1 октября россияне смогут предъявлять ГИБДД электронные права. Об этом рассказал юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин. «Проект с QR-кодами реализуется как эксперимент — необходимые поправки в правила дорожного движения пока только готовятся», — отметил юрист, пишет «Прайм». Он подчеркнул, что несмотря на нововведение, автомобилистам по-прежнему нужно будет иметь при себе пластиковые удостоверения. Отмечается, что электронные права водители смогут получить через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Цифровое удостоверение будет представлять собой QR-код. В мае этого года Минцифры уже говорили о том, что водители смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении. Известно, что приложение «Госуслуги Авто» работает в плотном режиме с сентября 2021 года.