Юрист рассказал о новой возможности для автомобилистов

С 1 октября россияне смогут предъявлять ГИБДД электронные права. Об этом рассказал юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин.
«Проект с QR-кодами реализуется как эксперимент — необходимые поправки в правила дорожного движения пока только готовятся», — отметил юрист, пишет «Прайм». Он подчеркнул, что несмотря на нововведение, автомобилистам по-прежнему нужно будет иметь при себе пластиковые удостоверения. Отмечается, что электронные права водители смогут получить через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Цифровое удостоверение будет представлять собой QR-код.
В мае этого года Минцифры уже говорили о том, что водители смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении. Известно, что приложение «Госуслуги Авто» работает в плотном режиме с сентября 2021 года.
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