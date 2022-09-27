27 сентября 2022
26 сентября 2022

В Тюмени планируют снизить количество заторов на дорогах с помощью нововведения

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение должно помочь справиться с заторами на перекрестках Фото:

Улучшить трафик транспорта в Тюмени планируется при помощи нанесения сетчатой дорожной разметки, также известной как «вафельная». Она запрещает водителям оставаться на определенном участке перекрестка, предотвращая таким образом заторы на перекрестках. Об этом решении рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Планируется нанести такую разметку на магистральные перекрестки на улицах Республики, Широтной, Пермякова и других», — сообщили в telegram-канале ведомства. Всего по городу планируют создать еще 22 таких участка. Там также выразили надежду, что такие разметки позволят снизить количество заторов и повысить комфортность движения по городу.

Ранее на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской появилась «вафельная» разметка, ставшая экспериментальной для города. Она обозначает участок перекрестка, где запрещено останавливаться более чем на пять секунд, если транспортное средство создаст препятствие движению в поперечном направлении. В случае нарушения этого пункта ПДД предусмотрен штраф в 1000 рублей.

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Улучшить трафик транспорта в Тюмени планируется при помощи нанесения сетчатой дорожной разметки, также известной как «вафельная». Она запрещает водителям оставаться на определенном участке перекрестка, предотвращая таким образом заторы на перекрестках. Об этом решении рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Планируется нанести такую разметку на магистральные перекрестки на улицах Республики, Широтной, Пермякова и других», — сообщили в telegram-канале ведомства. Всего по городу планируют создать еще 22 таких участка. Там также выразили надежду, что такие разметки позволят снизить количество заторов и повысить комфортность движения по городу. Ранее на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской появилась «вафельная» разметка, ставшая экспериментальной для города. Она обозначает участок перекрестка, где запрещено останавливаться более чем на пять секунд, если транспортное средство создаст препятствие движению в поперечном направлении. В случае нарушения этого пункта ПДД предусмотрен штраф в 1000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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