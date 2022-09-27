В Тюмени планируют снизить количество заторов на дорогах с помощью нововведения

28 сентября 2022 в 08:20 Размер текста - 17 +

Решение должно помочь справиться с заторами на перекрестках Фото: Денис Моргунов © URA.RU Улучшить трафик транспорта в Тюмени планируется при помощи нанесения сетчатой дорожной разметки, также известной как «вафельная». Она запрещает водителям оставаться на определенном участке перекрестка, предотвращая таким образом заторы на перекрестках. Об этом решении рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Планируется нанести такую разметку на магистральные перекрестки на улицах Республики, Широтной, Пермякова и других», — сообщили в telegram-канале ведомства. Всего по городу планируют создать еще 22 таких участка. Там также выразили надежду, что такие разметки позволят снизить количество заторов и повысить комфортность движения по городу. Ранее на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской появилась «вафельная» разметка, ставшая экспериментальной для города. Она обозначает участок перекрестка, где запрещено останавливаться более чем на пять секунд, если транспортное средство создаст препятствие движению в поперечном направлении. В случае нарушения этого пункта ПДД предусмотрен штраф в 1000 рублей.

Улучшить трафик транспорта в Тюмени планируется при помощи нанесения сетчатой дорожной разметки, также известной как «вафельная». Она запрещает водителям оставаться на определенном участке перекрестка, предотвращая таким образом заторы на перекрестках. Об этом решении рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Планируется нанести такую разметку на магистральные перекрестки на улицах Республики, Широтной, Пермякова и других», — сообщили в telegram-канале ведомства. Всего по городу планируют создать еще 22 таких участка. Там также выразили надежду, что такие разметки позволят снизить количество заторов и повысить комфортность движения по городу. Ранее на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской появилась «вафельная» разметка, ставшая экспериментальной для города. Она обозначает участок перекрестка, где запрещено останавливаться более чем на пять секунд, если транспортное средство создаст препятствие движению в поперечном направлении. В случае нарушения этого пункта ПДД предусмотрен штраф в 1000 рублей.