Украинская беженка напала на дом британца, бросившего ее

28 сентября 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Как сообщает газета, украинка была освобождена без предъявления обвинений Фото: Александр Мамаев © URA.RU Беженка из Украины София Каркадым была задержана за попытку выбить дверь дома британца Энтони Гарнетта, который положил конец их отношениям, и ранее бросил ради украинки свою семью. Об этом сообщает Daily Mail. «Она ушли из дома, в котором они раньше жили вместе, но вернулась прошлой ночью, когда соседи услышали как она кричит на Энтони на улице. Соседи вызвали экстренные службы после того, как София неоднократно пинала входную дверь дома», — пишет британское издание. После прибытия экстренных служб Каркадым перелезла через садовую ограду и исчезла в ночи. Daily Mail отмечает, что после того, как ее увезли на допрос, София была освобождена без предъявления обвинений. Ранее Daily Mail сообщал, что украинская беженка увела из семьи британского миллионера. Так, экс-глава британской кредитной фирмы Wonga, миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены к украинской беженке, поселившейся в их доме. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Укарине 24 февраля. После начала спецоперации многие жители Украины уехали в страны Запада в качестве беженцев.

Беженка из Украины София Каркадым была задержана за попытку выбить дверь дома британца Энтони Гарнетта, который положил конец их отношениям, и ранее бросил ради украинки свою семью. Об этом сообщает Daily Mail. «Она ушли из дома, в котором они раньше жили вместе, но вернулась прошлой ночью, когда соседи услышали как она кричит на Энтони на улице. Соседи вызвали экстренные службы после того, как София неоднократно пинала входную дверь дома», — пишет британское издание. После прибытия экстренных служб Каркадым перелезла через садовую ограду и исчезла в ночи. Daily Mail отмечает, что после того, как ее увезли на допрос, София была освобождена без предъявления обвинений. Ранее Daily Mail сообщал, что украинская беженка увела из семьи британского миллионера. Так, экс-глава британской кредитной фирмы Wonga, миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены к украинской беженке, поселившейся в их доме. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Укарине 24 февраля. После начала спецоперации многие жители Украины уехали в страны Запада в качестве беженцев.