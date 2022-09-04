Daily Mail: украинская беженка увела из семьи британского миллионера

04 сентября 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Британский миллионер Оверли бросил жену и детей ради украинской беженки Фото: Александр Мамаев © URA.RU Экс-глава кредитной фирмы Wonga миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены к украинской беженке, поселившейся в их доме. Об этом пишет газета Daily Mail. «Оверли начал роман с восточноевропейской женщиной после того, как она переехала в поместье пары в [графстве] Суррее с началом российской спецоперации. Всего через несколько женатый миллионер, по-видимому, оставил свою жену Имоджен Оверли и детей, переехав к своей любовнице», — говорится в материале. Как отмечает издание, Оверли был одним из тех, кто активно лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам. Граждане Украины массово устремились в Европу после начала российской спецоперации по защите республик Донбасса. Правительство Великобритании решило удвоить выплаты тем, кто принимает у себя беженцев по программе «Дома для Украины». Однако, по данным газеты The Guardian, из-за экономического кризиса и недовольства простых британцев 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья уже в 2023 году. Пособия не спасают простых граждан Соединенного Королевства от финансового краха, писало The Independent.

Экс-глава кредитной фирмы Wonga миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены к украинской беженке, поселившейся в их доме. Об этом пишет газета Daily Mail. «Оверли начал роман с восточноевропейской женщиной после того, как она переехала в поместье пары в [графстве] Суррее с началом российской спецоперации. Всего через несколько женатый миллионер, по-видимому, оставил свою жену Имоджен Оверли и детей, переехав к своей любовнице», — говорится в материале. Как отмечает издание, Оверли был одним из тех, кто активно лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам. Граждане Украины массово устремились в Европу после начала российской спецоперации по защите республик Донбасса. Правительство Великобритании решило удвоить выплаты тем, кто принимает у себя беженцев по программе «Дома для Украины». Однако, по данным газеты The Guardian, из-за экономического кризиса и недовольства простых британцев 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья уже в 2023 году. Пособия не спасают простых граждан Соединенного Королевства от финансового краха, писало The Independent.