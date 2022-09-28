Минобороны аннулирует часть повесток жителей Белгородской области

28 сентября 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

По словам Гладкова, в Белгородской области осталось около 120 человек, которые будут призываться в рамках частичной мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Повестки части жителей Белгородской области будут аннулированы в связи в решением Минобороны России сократить количество жителей области, подлежащих частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Вчера вечером Министерство обороны приняло решение и сократило нам число жителей, которые должны быть призваны на данном этапе в вооруженные силы. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. «Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации», — отметил губернатор. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Так, мобилизации не подлежат 195 специальностей в IT и связи. Сотрудники IT за день подали более 1500 заявок на отсрочку от мобилизации, сообщает NEWS.ru .

Повестки части жителей Белгородской области будут аннулированы в связи в решением Минобороны России сократить количество жителей области, подлежащих частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Вчера вечером Министерство обороны приняло решение и сократило нам число жителей, которые должны быть призваны на данном этапе в вооруженные силы. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. «Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации», — отметил губернатор. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Так, мобилизации не подлежат 195 специальностей в IT и связи. Сотрудники IT за день подали более 1500 заявок на отсрочку от мобилизации, сообщает NEWS.ru.