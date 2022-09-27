Прокуратура ЯНАО нашла виновного в утечке газа на месторождении

28 сентября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

За утечку газа на месторождении в ЯНАО компания заплатит 156 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В утечке газа на Новопортовском месторождении в ЯНАО виновата компания «Эриэлл Нефтегазсервис». Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в мае 2022 года в результате аварии, при проведении ООО „Эриэлл Нефтегазсерви“ буровых работ на территории Новопортовского месторождения, произошел неконтролируемый выброс газовой смеси свыше 30 тонн. Вследствие чего причинен ущерб атмосферному воздуху в размере более 156 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что руководителю организации было внесено представление. Компания возместила вред, который нанесла окружающей среде. Связаться с компанией не удалось. По указанным в открытых источниках номерам никто не ответил. Ранее источник агентства сообщал о том, что рядом с Новым Портом при бурении скважины на месторождении произошел выброс. Тогда жители поселка жаловались на гул и шум с промысла.

В утечке газа на Новопортовском месторождении в ЯНАО виновата компания «Эриэлл Нефтегазсервис». Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в мае 2022 года в результате аварии, при проведении ООО „Эриэлл Нефтегазсерви“ буровых работ на территории Новопортовского месторождения, произошел неконтролируемый выброс газовой смеси свыше 30 тонн. Вследствие чего причинен ущерб атмосферному воздуху в размере более 156 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что руководителю организации было внесено представление. Компания возместила вред, который нанесла окружающей среде. Связаться с компанией не удалось. По указанным в открытых источниках номерам никто не ответил. Ранее источник агентства сообщал о том, что рядом с Новым Портом при бурении скважины на месторождении произошел выброс. Тогда жители поселка жаловались на гул и шум с промысла.