27 сентября 2022
26 сентября 2022

Прокуратура ЯНАО нашла виновного в утечке газа на месторождении

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За утечку газа на месторождении в ЯНАО компания заплатит 156 тысяч рублей Фото:

В утечке газа на Новопортовском месторождении в ЯНАО виновата компания «Эриэлл Нефтегазсервис». Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Установлено, что в мае 2022 года в результате аварии, при проведении ООО „Эриэлл Нефтегазсерви“ буровых работ на территории Новопортовского месторождения, произошел неконтролируемый выброс газовой смеси свыше 30 тонн. Вследствие чего причинен ущерб атмосферному воздуху в размере более 156 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителю организации было внесено представление. Компания возместила вред, который нанесла окружающей среде. Связаться с компанией не удалось. По указанным в открытых источниках номерам никто не ответил.

Ранее источник агентства сообщал о том, что рядом с Новым Портом при бурении скважины на месторождении произошел выброс. Тогда жители поселка жаловались на гул и шум с промысла.

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В утечке газа на Новопортовском месторождении в ЯНАО виновата компания «Эриэлл Нефтегазсервис». Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в мае 2022 года в результате аварии, при проведении ООО „Эриэлл Нефтегазсерви“ буровых работ на территории Новопортовского месторождения, произошел неконтролируемый выброс газовой смеси свыше 30 тонн. Вследствие чего причинен ущерб атмосферному воздуху в размере более 156 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что руководителю организации было внесено представление. Компания возместила вред, который нанесла окружающей среде. Связаться с компанией не удалось. По указанным в открытых источниках номерам никто не ответил. Ранее источник агентства сообщал о том, что рядом с Новым Портом при бурении скважины на месторождении произошел выброс. Тогда жители поселка жаловались на гул и шум с промысла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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