Источник: на месторождении в ЯНАО произошло ЧП

На месторождении произошел выброс из-за бурения газовой скважины Фото: media.gazprom-neft.ru

Источником странного шума, напугавшего жителей ЯНАО, стал выброс, возникший при бурении скважины на расположенном неподалеку месторождении. Об этом сообщил URA.RU инсайдер в ТЭК.

«Бурили скважину, попали в газовый пласт и произошел выброс. Подробностей нет», — сообщил URA.RU источник.

В социальных сетях ЯНАО появились сообщения о ночном происшествии на месторождении. Жители поселка Новый Порт обеспокоены шумом. «Жители жалуются, что слышали шум и гул со стороны промысла. От официальных ведомств и самой компании, как обычно тишина. Даже интересно, что на этот раз», — пишут в группе «Надым. Online».

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Ямальского района. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало о разливе нефтепродуктов на Нивагальском месторождении, которое разрабатывает компания «Лукойл». Утечка произошла еще 16 апреля.