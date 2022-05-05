05 мая 2022

Источник: на месторождении в ЯНАО произошло ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, краны, новый порт, добыча газа
На месторождении произошел выброс из-за бурения газовой скважины Фото:

Источником странного шума, напугавшего жителей ЯНАО, стал выброс, возникший при бурении скважины на расположенном неподалеку месторождении. Об этом сообщил URA.RU инсайдер в ТЭК.

«Бурили скважину, попали в газовый пласт и произошел выброс. Подробностей нет», — сообщил URA.RU источник.

В социальных сетях ЯНАО появились сообщения о ночном происшествии на месторождении. Жители поселка Новый Порт обеспокоены шумом. «Жители жалуются, что слышали шум и гул со стороны промысла. От официальных ведомств и самой компании, как обычно тишина. Даже интересно, что на этот раз», — пишут в группе «Надым. Online».

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Ямальского района. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало о разливе нефтепродуктов на Нивагальском месторождении, которое разрабатывает компания «Лукойл». Утечка произошла еще 16 апреля.

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Источником странного шума, напугавшего жителей ЯНАО, стал выброс, возникший при бурении скважины на расположенном неподалеку месторождении. Об этом сообщил URA.RU инсайдер в ТЭК. «Бурили скважину, попали в газовый пласт и произошел выброс. Подробностей нет», — сообщил URA.RU источник. В социальных сетях ЯНАО появились сообщения о ночном происшествии на месторождении. Жители поселка Новый Порт обеспокоены шумом. «Жители жалуются, что слышали шум и гул со стороны промысла. От официальных ведомств и самой компании, как обычно тишина. Даже интересно, что на этот раз», — пишут в группе «Надым. Online». Агентство обратилось за комментарием в администрацию Ямальского района. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказывало о разливе нефтепродуктов на Нивагальском месторождении, которое разрабатывает компания «Лукойл». Утечка произошла еще 16 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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