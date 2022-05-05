Источник: на месторождении в ЯНАО произошло ЧП

На месторождении произошел выброс из-за бурения газовой скважиныФото: media.gazprom-neft.ru
Источником странного шума, напугавшего жителей ЯНАО, стал выброс, возникший при бурении скважины на расположенном неподалеку месторождении. Об этом сообщил URA.RU инсайдер в ТЭК.
«Бурили скважину, попали в газовый пласт и произошел выброс. Подробностей нет», — сообщил URA.RU источник.
В социальных сетях ЯНАО появились сообщения о ночном происшествии на месторождении. Жители поселка Новый Порт обеспокоены шумом. «Жители жалуются, что слышали шум и гул со стороны промысла. От официальных ведомств и самой компании, как обычно тишина. Даже интересно, что на этот раз», — пишут в группе «Надым. Online».
Агентство обратилось за комментарием в администрацию Ямальского района. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU рассказывало о разливе нефтепродуктов на Нивагальском месторождении, которое разрабатывает компания «Лукойл». Утечка произошла еще 16 апреля.
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Источником странного шума, напугавшего жителей ЯНАО, стал выброс, возникший при бурении скважины на расположенном неподалеку месторождении. Об этом сообщил URA.RU инсайдер в ТЭК. «Бурили скважину, попали в газовый пласт и произошел выброс. Подробностей нет», — сообщил URA.RU источник. В социальных сетях ЯНАО появились сообщения о ночном происшествии на месторождении. Жители поселка Новый Порт обеспокоены шумом. «Жители жалуются, что слышали шум и гул со стороны промысла. От официальных ведомств и самой компании, как обычно тишина. Даже интересно, что на этот раз», — пишут в группе «Надым. Online». Агентство обратилось за комментарием в администрацию Ямальского района. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказывало о разливе нефтепродуктов на Нивагальском месторождении, которое разрабатывает компания «Лукойл». Утечка произошла еще 16 апреля.