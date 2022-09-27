В Пермском крае сироте пришлось через суд добиваться жилья

Чиновники отказывали сироте в получении жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) сирота получила жилье только после решения суда и вмешательства в дело судебных приставов. Чиновники добровольно отказывались предоставить квартиру, сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

«В Кунгуре чиновники отказывали сироте в получении квартиры. Чиновники аргументировали отказ тем, что в муниципальной собственности нет подходящего жилья. После того, как в ситуацию вмешались судебные приставы и обязали администрацию выплатить штраф, квартира для девушки нашлась», — говорится на сайте ведомства.

Пермячка осмотрела предложенную ей жилплощадь и заключила с администрацией контракт найма. В УФССП сообщают, что производство по делу считается исполненным.