Глава Запорожья Балицкий обратился к Путину с просьбой о присоединении региона к РФ

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Мелитополь
Балицкий предложил подписать международный договор о присоединении Запорожья к РФ Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Жители Запорожья просят президента РФ Владимира Путина принять регион в состав России в качестве нового субъекта федерации. С таким заявлением выступил глава Запорожья Сергей Балицкий. Он уже подписал соответсвующее обращение к президенту РФ.

«Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта», — говорится в документе. Балицкий также предложил заключить соответствующий международный договор.

Референдумы о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России проходили с 23 по 27 сентября. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что де-факто регион отсоединился от Украины. Балицкий добавил, что ждет решение властей правительства Российской Федерации, которые должны принять регион в свой состав.

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Жители Запорожья просят президента РФ Владимира Путина принять регион в состав России в качестве нового субъекта федерации. С таким заявлением выступил глава Запорожья Сергей Балицкий. Он уже подписал соответсвующее обращение к президенту РФ. «Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта», — говорится в документе. Балицкий также предложил заключить соответствующий международный договор. Референдумы о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России проходили с 23 по 27 сентября. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что де-факто регион отсоединился от Украины. Балицкий добавил, что ждет решение властей правительства Российской Федерации, которые должны принять регион в свой состав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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