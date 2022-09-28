Глава Запорожья Балицкий обратился к Путину с просьбой о присоединении региона к РФ

Жители Запорожья просят президента РФ Владимира Путина принять регион в состав России в качестве нового субъекта федерации. С таким заявлением выступил глава Запорожья Сергей Балицкий. Он уже подписал соответсвующее обращение к президенту РФ.
«Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта», — говорится в документе. Балицкий также предложил заключить соответствующий международный договор.
Референдумы о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России проходили с 23 по 27 сентября. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что де-факто регион отсоединился от Украины. Балицкий добавил, что ждет решение властей правительства Российской Федерации, которые должны принять регион в свой состав.
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Жители Запорожья просят президента РФ Владимира Путина принять регион в состав России в качестве нового субъекта федерации. С таким заявлением выступил глава Запорожья Сергей Балицкий. Он уже подписал соответсвующее обращение к президенту РФ. «Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта», — говорится в документе. Балицкий также предложил заключить соответствующий международный договор. Референдумы о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России проходили с 23 по 27 сентября. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что де-факто регион отсоединился от Украины. Балицкий добавил, что ждет решение властей правительства Российской Федерации, которые должны принять регион в свой состав.