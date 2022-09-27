В Перми пройдет забег тараканов

Южноамериканский таракан развивает скорость до 4 км/ч
В Пермском зоопарке южноамериканские тараканы примут участие в спринтерской гонке. О соревнованиях сообщается в официальной группе пермского зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
«В гонках участвуют южноамериканские тараканы рода Блаберус. Он развивает скорость до 4 км/ч. При этом на беговой дорожке он не предсказуем — таракан может внезапно развернуться и направиться в обратную сторону», — сообщается в посте.
Длина дистанции — 1 метр. Мероприятие состоится 1 октября в 13:00 павильоне «Экзотические животные».
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