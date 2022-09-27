27 сентября 2022

В Перми пройдет забег тараканов

В Пермском зоопарке пройдет забег южноамериканских тараканов
© Служба новостей «URA.RU»
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«Запрещенная вечеринка» издательского дома «Банзай» г. Екатеринбург, мадагаскарский таракан, тараканьи бега
Южноамериканский таракан развивает скорость до 4 км/ч Фото:

В Пермском зоопарке южноамериканские тараканы примут участие в спринтерской гонке. О соревнованиях сообщается в официальной группе пермского зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«В гонках участвуют южноамериканские тараканы рода Блаберус. Он развивает скорость до 4 км/ч. При этом на беговой дорожке он не предсказуем — таракан может внезапно развернуться и направиться в обратную сторону», — сообщается в посте.

Длина дистанции — 1 метр. Мероприятие состоится 1 октября в 13:00 павильоне «Экзотические животные».

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В Пермском зоопарке южноамериканские тараканы примут участие в спринтерской гонке. О соревнованиях сообщается в официальной группе пермского зоопарка в соцсети «ВКонтакте». «В гонках участвуют южноамериканские тараканы рода Блаберус. Он развивает скорость до 4 км/ч. При этом на беговой дорожке он не предсказуем — таракан может внезапно развернуться и направиться в обратную сторону», — сообщается в посте. Длина дистанции — 1 метр. Мероприятие состоится 1 октября в 13:00 павильоне «Экзотические животные».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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