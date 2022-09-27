В Перми пройдет забег тараканов

В Пермском зоопарке пройдет забег южноамериканских тараканов

28 сентября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Южноамериканский таракан развивает скорость до 4 км/ч Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Пермском зоопарке южноамериканские тараканы примут участие в спринтерской гонке. О соревнованиях сообщается в официальной группе пермского зоопарка в соцсети «ВКонтакте». «В гонках участвуют южноамериканские тараканы рода Блаберус. Он развивает скорость до 4 км/ч. При этом на беговой дорожке он не предсказуем — таракан может внезапно развернуться и направиться в обратную сторону», — сообщается в посте. Длина дистанции — 1 метр. Мероприятие состоится 1 октября в 13:00 павильоне «Экзотические животные».

В Пермском зоопарке южноамериканские тараканы примут участие в спринтерской гонке. О соревнованиях сообщается в официальной группе пермского зоопарка в соцсети «ВКонтакте». «В гонках участвуют южноамериканские тараканы рода Блаберус. Он развивает скорость до 4 км/ч. При этом на беговой дорожке он не предсказуем — таракан может внезапно развернуться и направиться в обратную сторону», — сообщается в посте. Длина дистанции — 1 метр. Мероприятие состоится 1 октября в 13:00 павильоне «Экзотические животные».