«Уральские авиалинии» вернут деньги за авиабилеты мобилизованным россиянам

28 сентября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Родственники мобилизованного гражданина могут вернуть деньги за билеты, сообщили в «Уральских авиалиниях» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные граждане РФ, которые не смогли реализовать купленные авиабилеты авиакомпании «Уральские авиалинии», смогут вернуть деньги за них. Как рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании, вернуть деньги могут как призванные на службу, так и их родственники. «Граждане России, подлежащие призыву в условиях частичной мобилизации, могут оформить вынужденный возврат авиабилетов авиакомпании „Уральские авиалинии“ в полном объеме. Родственники мобилизованного гражданина и пассажиры, оформленные с ними в одном бронировании, также могут вернуть деньги за билеты. Для осуществления возврата пассажиру необходимо аннулировать авиабилет (сдать места) не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что если билеты были приобретены после 21 сентября 2022 года, возврат производится в соответствии с «Условиями применения тарифа». Аннулировать авиаперевозку можно через службу поддержки пассажиров по телефонам: 8 800-7700-262, +7 (499) 920-22-52 или на официальном сайте www.uralairlines.ru. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать всего планируется порядка 300 тысяч граждан РФ. Это примерно 1% от общего российского резерва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны.

Мобилизованные граждане РФ, которые не смогли реализовать купленные авиабилеты авиакомпании «Уральские авиалинии», смогут вернуть деньги за них. Как рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании, вернуть деньги могут как призванные на службу, так и их родственники. «Граждане России, подлежащие призыву в условиях частичной мобилизации, могут оформить вынужденный возврат авиабилетов авиакомпании „Уральские авиалинии“ в полном объеме. Родственники мобилизованного гражданина и пассажиры, оформленные с ними в одном бронировании, также могут вернуть деньги за билеты. Для осуществления возврата пассажиру необходимо аннулировать авиабилет (сдать места) не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что если билеты были приобретены после 21 сентября 2022 года, возврат производится в соответствии с «Условиями применения тарифа». Аннулировать авиаперевозку можно через службу поддержки пассажиров по телефонам: 8 800-7700-262, +7 (499) 920-22-52 или на официальном сайте www.uralairlines.ru. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать всего планируется порядка 300 тысяч граждан РФ. Это примерно 1% от общего российского резерва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны.