27 сентября 2022

«Уральские авиалинии» вернут деньги за авиабилеты мобилизованным россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Родственники мобилизованного гражданина могут вернуть деньги за билеты, сообщили в «Уральских авиалиниях» Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные граждане РФ, которые не смогли реализовать купленные авиабилеты авиакомпании «Уральские авиалинии», смогут вернуть деньги за них. Как рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании, вернуть деньги могут как призванные на службу, так и их родственники.

«Граждане России, подлежащие призыву в условиях частичной мобилизации, могут оформить вынужденный возврат авиабилетов авиакомпании „Уральские авиалинии“ в полном объеме. Родственники мобилизованного гражданина и пассажиры, оформленные с ними в одном бронировании, также могут вернуть деньги за билеты. Для осуществления возврата пассажиру необходимо аннулировать авиабилет (сдать места) не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что если билеты были приобретены после 21 сентября 2022 года, возврат производится в соответствии с «Условиями применения тарифа». Аннулировать авиаперевозку можно через службу поддержки пассажиров по телефонам: 8 800-7700-262, +7 (499) 920-22-52 или на официальном сайте www.uralairlines.ru.

С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать всего планируется порядка 300 тысяч граждан РФ. Это примерно 1% от общего российского резерва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны.

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Мобилизованные граждане РФ, которые не смогли реализовать купленные авиабилеты авиакомпании «Уральские авиалинии», смогут вернуть деньги за них. Как рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании, вернуть деньги могут как призванные на службу, так и их родственники. «Граждане России, подлежащие призыву в условиях частичной мобилизации, могут оформить вынужденный возврат авиабилетов авиакомпании „Уральские авиалинии“ в полном объеме. Родственники мобилизованного гражданина и пассажиры, оформленные с ними в одном бронировании, также могут вернуть деньги за билеты. Для осуществления возврата пассажиру необходимо аннулировать авиабилет (сдать места) не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что если билеты были приобретены после 21 сентября 2022 года, возврат производится в соответствии с «Условиями применения тарифа». Аннулировать авиаперевозку можно через службу поддержки пассажиров по телефонам: 8 800-7700-262, +7 (499) 920-22-52 или на официальном сайте www.uralairlines.ru. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать всего планируется порядка 300 тысяч граждан РФ. Это примерно 1% от общего российского резерва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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