27 сентября 2022

Мэр Магнитогорска проводил мобилизованных горожан в Елань. Фото

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Мобилизация. Магнитогорск
Из Магнитогорска 28 сентября отправили 160 мобилизованных граждан Фото:
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Мобилизация в России

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников 28 сентября проводил мобилизованных жителей города в Елань. Там они пройдут боевое слаживание и будут отправлены в зону СВО. За два дня из города отправили свыше 200 военнообязанных граждан.

«Вы должны все вернуться здоровыми и живыми. Помните, мы вас ждем! Ждем с победой. Мы будем вас всегда поддерживать, будем поддерживать семьи. Мы уверены, что победа будет за нами!», — передает слова Бердникова корреспондент URA.RU.

Градоначальник отметил, что он очень горд за горожан, которые с честью приняли свой долг по защите родины и не покинули страну в тяжелый момент. По словам Бердникова, семьи мобилизованных не останутся без заботы. Городские власти возьмут на себя их вопросы.

По словам мэра, мужчины отправляются в зону спецоперации чтобы уничтожить фашистскую идеологию, которую не сумели добить деды и прадеды во времена Великой Отечественной войны. По мнению Бердникова, именно неправильная идеология стала виной недавней трагедии в школе Ижевска.

В первый день отправки, 27 сентября, из Магнитогорска увезли в Елань 46 мобилизованных. Там они пройдут курсы подготовки и боевого слаживания.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников на отправке мобилизованных
Сергей Бердников заявил, что гордится тем, что мобилизованные с честью приняли свой долг по защите родины
Фото:
Мобилизация. Магнитогорск
Фото:
Мобилизация. Магнитогорск
Фото:
Мобилизация. Магнитогорск
Фото:
Мобилизация. Магнитогорск
Фото:
Мобилизация. Магнитогорск
Фото:
Мобилизация. Магнитогорск
Фото:

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Мэр Магнитогорска Сергей Бердников 28 сентября проводил мобилизованных жителей города в Елань. Там они пройдут боевое слаживание и будут отправлены в зону СВО. За два дня из города отправили свыше 200 военнообязанных граждан. «Вы должны все вернуться здоровыми и живыми. Помните, мы вас ждем! Ждем с победой. Мы будем вас всегда поддерживать, будем поддерживать семьи. Мы уверены, что победа будет за нами!», — передает слова Бердникова корреспондент URA.RU. Градоначальник отметил, что он очень горд за горожан, которые с честью приняли свой долг по защите родины и не покинули страну в тяжелый момент. По словам Бердникова, семьи мобилизованных не останутся без заботы. Городские власти возьмут на себя их вопросы. По словам мэра, мужчины отправляются в зону спецоперации чтобы уничтожить фашистскую идеологию, которую не сумели добить деды и прадеды во времена Великой Отечественной войны. По мнению Бердникова, именно неправильная идеология стала виной недавней трагедии в школе Ижевска. В первый день отправки, 27 сентября, из Магнитогорска увезли в Елань 46 мобилизованных. Там они пройдут курсы подготовки и боевого слаживания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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