Мобилизованные магнитогорцы отправились на спецоперацию: «Будем защищать Родину!». Фото, видео

27 сентября 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Первые 46 магнитогорцев отправились 27 сентября по мобилизации от здания военкомата Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первая партия мобилизованных — 46 человек — отправилась 27 сентября из Магнитогорска в учебный центр для переподготовки и боевого слаживания. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. «Служил на таджико-афганской границе в звании лейтенанта. Начал рядовым, сейчас пом мобилизации призван в звании лейтенанта. Психологически готов, физически тоже нормально. Будем выполнять свой воинский долг: защищать Родину и всех людей, которые пострадали на Донбассе», — рассказал журналистам один из отправляющихся в зону спецоперации. По словам 48-летнего офицера, после армии он 21 год работал на производстве. Его опыт боевых действий не совпадает с теми, что идут сейчас. Однако сейчас в спецоперации участвуют его сослуживцы и знакомые, так что к отправке он подготовился, исходя из предоставленной ими информации — в том числе собирая необходимые вещи. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По словам главы государства, данная мера необходима для защиты России, ее суверенитета и целостности. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

Первая партия мобилизованных — 46 человек — отправилась 27 сентября из Магнитогорска в учебный центр для переподготовки и боевого слаживания. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. «Служил на таджико-афганской границе в звании лейтенанта. Начал рядовым, сейчас пом мобилизации призван в звании лейтенанта. Психологически готов, физически тоже нормально. Будем выполнять свой воинский долг: защищать Родину и всех людей, которые пострадали на Донбассе», — рассказал журналистам один из отправляющихся в зону спецоперации. По словам 48-летнего офицера, после армии он 21 год работал на производстве. Его опыт боевых действий не совпадает с теми, что идут сейчас. Однако сейчас в спецоперации участвуют его сослуживцы и знакомые, так что к отправке он подготовился, исходя из предоставленной ими информации — в том числе собирая необходимые вещи. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По словам главы государства, данная мера необходима для защиты России, ее суверенитета и целостности.