Меркель призвала Запад не играть с Путиным

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По мнению Меркель, слова Путина — признак политической мудрости Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад должен серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Вы должны серьезно относиться к его словам… Не отмахиваться от них как от блефа… Это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости — которая помогает сохранить пространство для маневра или даже, что не менее важно, разработать новый», — цитирует Меркель РИА «Новости» в своем telegram-канале.

Ранее экс-канцлер ФРГ заявляла, что не видит себя посредником в украинском конфликте. По словам Меркель, она не должна делать вещи, о которых ее не просит германское правительство.

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Запад должен серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. «Вы должны серьезно относиться к его словам… Не отмахиваться от них как от блефа… Это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости — которая помогает сохранить пространство для маневра или даже, что не менее важно, разработать новый», — цитирует Меркель РИА «Новости» в своем telegram-канале. Ранее экс-канцлер ФРГ заявляла, что не видит себя посредником в украинском конфликте. По словам Меркель, она не должна делать вещи, о которых ее не просит германское правительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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