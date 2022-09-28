Меркель призвала Запад не играть с Путиным

По мнению Меркель, слова Путина — признак политической мудрости
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Запад должен серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
«Вы должны серьезно относиться к его словам… Не отмахиваться от них как от блефа… Это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости — которая помогает сохранить пространство для маневра или даже, что не менее важно, разработать новый», — цитирует Меркель РИА «Новости» в своем telegram-канале.
Ранее экс-канцлер ФРГ заявляла, что не видит себя посредником в украинском конфликте. По словам Меркель, она не должна делать вещи, о которых ее не просит германское правительство.
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