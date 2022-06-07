Меркель объяснила свой отказ звонить Путину из-за Украины

08 июня 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

Меркель не видит себя посредником в украинском конфликте Фото: bundeskanzlerin.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит себя посредником в украинском конфликте. По ее словам, никто из германских властей не просил ее об этом. «Мне не кажется, что это в настоящий момент принесет пользу. В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала Меркель в эфире телеканала Phoenix. Так экс-канцлер Германии ответила на вопрос, почему она не проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы добиться деэскалации на Украине. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года после голосования в парламенте ФРГ, по результатам которого на этот пост выбрали бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца. В период своего правления политик лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Кроме того, Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит себя посредником в украинском конфликте. По ее словам, никто из германских властей не просил ее об этом. «Мне не кажется, что это в настоящий момент принесет пользу. В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала Меркель в эфире телеканала Phoenix. Так экс-канцлер Германии ответила на вопрос, почему она не проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы добиться деэскалации на Украине. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года после голосования в парламенте ФРГ, по результатам которого на этот пост выбрали бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца. В период своего правления политик лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Кроме того, Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев.