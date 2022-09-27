Свердловский военком отвечает на вопросы о мобилизации. Онлайн-трансляция

28 сентября 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Временно исполняющий обязанности военного комиссариата Свердловской области Сергей Чирков отвечает на накопившиеся за неделю вопросы свердловчан о частичной мобилизации в регионе. Он освещает вопросы, связанные с социальными гарантиями и критериями отбора тех, кто поучаствует в спецоперации России на Украине. URA.RU собирает главные ответы военкома в онлайн-трансляции. 14:04 Нужно поддерживать контроль на освобожденных территорий Украины, сообщил Сергей Чирков. Он сослался на слова президента РФ Владимира Путина. 14:05 Армии необходимы стрелки, артиллеристы и танкисты. В приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты. Старшие офицеры могут быть мобилизованы до 55 лет. 14:07 Некоторые граждане могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого необходимы условия, предусмотренные законом. Все их нужно подтверждать в военкомате специальными документами, уточнил Чирков. 14:09 В первую очередь будут призываться те, у кого есть боевой опыт, но это не означает, что не будут призываться те, у кого этого опыта нет, сказал Чирков. 14:09 «Все заняты мобилизацией, работаем в усиленном режиме», — сказал Чирков. Он отметил, что все ошибочно мобилизованные будут возвращены домой. 14:11 Заместитель военного прокуратура екатеринбургского гарнизона Тигран Оганесян, также участвующий в пресс-конференции, сообщил, что ведомство следит за соблюдением прав мобилизованных. Прокуратура отслеживает процессы призыва в военкомате и прибытие военнослужащих в учебных центрах. 14:14 Информация о количестве мобилизованных в регионе не раскрывается. «[Призваны будут] не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта», — уточнил Чирков. 14:15 Военкомат призывает граждан до 35 лет, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Эти критерии в приоритете, но могут мобилизовать и добровольцев до 50 лет. 14:17 От 15% до 20% пришедших в военкомат во время мобилизации являются добровольцами, уточнил Чирков. 14:19 «Если человек получил повестку во время больничного, то он должен сначала выздороветь», — ответил Чирков на вопрос URA.RU. 14:19 Если человек получил повестку, считая это ошибкой, то он должен прийти в военкомат со всеми документами. Там специалисты будут рассматривать каждый случай отдельно. 14:20 «Мобилизации граждане женского пола не подлежат, тем более беременные. Я считаю, это недопустимо», — сказал Чирков. 14:22 «С хроническими заболеваниями мы не призываем в вооруженные силы. Все зависит от тяжести заболевания. Гражданин должен заявить о своих проблемах со здоровьем», — уточнил Чирков. По его словам, многие приходящие в военкомат не уведомляют комиссию о своих болезнях заранее. Из-за этого возникают ошибки, считает Чирков. 14:24 «Наши граждане злоупотребляют своим правом», — возмутился Чирков. Он подчеркнул, что все заболевания нужно подтверждать документами. 14:24 «У нас нет плана [по мобилизации] как такового. Мы не пытаемся закончить в кратчайшие сроки», — сказал военком. 14:27 Вопрос о единовременной выплате мобилизованным в Свердловской области находится в стадии рассмотрения, уточнил военком. Он отметил, что мобилизованные пользуются льготами и гарантии сотрудников контрактной службы. 14:29 «Всем обмундированием, которым Минобороны обязано обеспечить, оно обеспечивает. Но у кого-то есть какие-то особенности. Конечно, что у нас не предусмотрено (например, тактические перчатки, термобелье, подшлемники), [стоит брать с собой]», — ответил военком, посоветовав брать с собой кнопочные телефоны, батарейки и фонарики. 14:31 «В каждом воинском подразделении есть медицинские пункты, могут оказать помощь», — сказал Чирков. Если у мобилизованных есть особенности здоровья, то лекарства также можно взять с собой. Выдается войсковая аптечка. 14:32 Мобилизованные могут проходить подготовку за пределами Свердловской области, ответил военком на вопрос URA.RU. «Я уверяю вас, что [подготовка] будет обязательно», — уточнил Чирков. 14:35 Палаточный городок в Елани оборудован всем необходимым. Существенных трудностей у мобилизованных не возникает, уверен Чирков. 14:38 Сотрудники свердловских военкоматов не передают пограничникам данные о мобилизуемых. 14:39 Списки мобилизованных, распространяющиеся в соцсетях, являются фейками, ответил Чирков URA.RU. Таких документов в соцсетях появиться не может. 14:40 У каждой специальности есть определенные сроки подготовки. «Обучение может проходить от двух недель», — уточнил Чирков, отметив, что минимальных и максимальных сроков обучения нет. 14:40 Еланский палаточный городок не переполнен. «Места достаточно», — отметил Чирков. 14:41 Если гражданин не подлежит мобилизации, то ему необходимо взять справку в военкомате, подтверждающую это. Тогда ему будет разрешен выезд за границу. 14:44 Из-за плотного графика военкома выделить много времени журналистам не удалось. Пресс-конференция официально завершена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Временно исполняющий обязанности военного комиссариата Свердловской области Сергей Чирков отвечает на накопившиеся за неделю вопросы свердловчан о частичной мобилизации в регионе. Он освещает вопросы, связанные с социальными гарантиями и критериями отбора тех, кто поучаствует в спецоперации России на Украине. URA.RU собирает главные ответы военкома в онлайн-трансляции. 14:04 28.09.2022 Нужно поддерживать контроль на освобожденных территорий Украины, сообщил Сергей Чирков. Он сослался на слова президента РФ Владимира Путина. 14:05 28.09.2022 Армии необходимы стрелки, артиллеристы и танкисты. В приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты. Старшие офицеры могут быть мобилизованы до 55 лет. 14:07 28.09.2022 Некоторые граждане могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого необходимы условия, предусмотренные законом. Все их нужно подтверждать в военкомате специальными документами, уточнил Чирков. 14:09 28.09.2022 В первую очередь будут призываться те, у кого есть боевой опыт, но это не означает, что не будут призываться те, у кого этого опыта нет, сказал Чирков. 14:09 28.09.2022 «Все заняты мобилизацией, работаем в усиленном режиме», — сказал Чирков. Он отметил, что все ошибочно мобилизованные будут возвращены домой. 14:11 28.09.2022 Заместитель военного прокуратура екатеринбургского гарнизона Тигран Оганесян, также участвующий в пресс-конференции, сообщил, что ведомство следит за соблюдением прав мобилизованных. Прокуратура отслеживает процессы призыва в военкомате и прибытие военнослужащих в учебных центрах. 14:14 28.09.2022 Информация о количестве мобилизованных в регионе не раскрывается. «[Призваны будут] не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта», — уточнил Чирков. 14:15 28.09.2022 Военкомат призывает граждан до 35 лет, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Эти критерии в приоритете, но могут мобилизовать и добровольцев до 50 лет. 14:17 28.09.2022 От 15% до 20% пришедших в военкомат во время мобилизации являются добровольцами, уточнил Чирков. 14:19 28.09.2022 «Если человек получил повестку во время больничного, то он должен сначала выздороветь», — ответил Чирков на вопрос URA.RU. 14:19 28.09.2022 Если человек получил повестку, считая это ошибкой, то он должен прийти в военкомат со всеми документами. Там специалисты будут рассматривать каждый случай отдельно. 14:20 28.09.2022 «Мобилизации граждане женского пола не подлежат, тем более беременные. Я считаю, это недопустимо», — сказал Чирков. 14:22 28.09.2022 «С хроническими заболеваниями мы не призываем в вооруженные силы. Все зависит от тяжести заболевания. Гражданин должен заявить о своих проблемах со здоровьем», — уточнил Чирков. По его словам, многие приходящие в военкомат не уведомляют комиссию о своих болезнях заранее. Из-за этого возникают ошибки, считает Чирков. 14:24 28.09.2022 «Наши граждане злоупотребляют своим правом», — возмутился Чирков. Он подчеркнул, что все заболевания нужно подтверждать документами. 14:24 28.09.2022 «У нас нет плана [по мобилизации] как такового. Мы не пытаемся закончить в кратчайшие сроки», — сказал военком. 14:27 28.09.2022 Вопрос о единовременной выплате мобилизованным в Свердловской области находится в стадии рассмотрения, уточнил военком. Он отметил, что мобилизованные пользуются льготами и гарантии сотрудников контрактной службы. 14:29 28.09.2022 «Всем обмундированием, которым Минобороны обязано обеспечить, оно обеспечивает. Но у кого-то есть какие-то особенности. Конечно, что у нас не предусмотрено (например, тактические перчатки, термобелье, подшлемники), [стоит брать с собой]», — ответил военком, посоветовав брать с собой кнопочные телефоны, батарейки и фонарики. 14:31 28.09.2022 «В каждом воинском подразделении есть медицинские пункты, могут оказать помощь», — сказал Чирков. Если у мобилизованных есть особенности здоровья, то лекарства также можно взять с собой. Выдается войсковая аптечка. 14:32 28.09.2022 Мобилизованные могут проходить подготовку за пределами Свердловской области, ответил военком на вопрос URA.RU. «Я уверяю вас, что [подготовка] будет обязательно», — уточнил Чирков. 14:35 28.09.2022 Палаточный городок в Елани оборудован всем необходимым. Существенных трудностей у мобилизованных не возникает, уверен Чирков. 14:38 28.09.2022 Сотрудники свердловских военкоматов не передают пограничникам данные о мобилизуемых. 14:39 28.09.2022 Списки мобилизованных, распространяющиеся в соцсетях, являются фейками, ответил Чирков URA.RU. Таких документов в соцсетях появиться не может. 14:40 28.09.2022 У каждой специальности есть определенные сроки подготовки. «Обучение может проходить от двух недель», — уточнил Чирков, отметив, что минимальных и максимальных сроков обучения нет. 14:40 28.09.2022 Еланский палаточный городок не переполнен. «Места достаточно», — отметил Чирков. 14:41 28.09.2022 Если гражданин не подлежит мобилизации, то ему необходимо взять справку в военкомате, подтверждающую это. Тогда ему будет разрешен выезд за границу. 14:44 28.09.2022 Из-за плотного графика военкома выделить много времени журналистам не удалось. Пресс-конференция официально завершена.