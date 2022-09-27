Бывший курганский вице-губернатор высказался о результатах референдума в ЛНР

28 сентября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Владислав Кузнецов поздравил жителей ЛНР с праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР), прокомментировал итоги референдума о вхождении освобожденных территорий в состав России. Об этом Кузнецов написал в своем telegram-канале. «Референдум, которого так долго ждали жители Луганской народной республики, завершился. Подсчитаны голоса. Абсолютное большинство сказало твердое „Да“ России. Как и в далеком 2014 году, все вышли и показали свое единство», — написал Кузнецов. Он поздравил всех с праздником. Пожелал мира каждой семье и процветания стране. Ранее URA.RU писало, что Кузнецов заявлял, что гордится людьми, которые участвуют в референдуме. Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей проходили с 23 по 27 сентября. По их результатам объявлено, что все они пожелали стать частью РФ. Их проведение стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов. Оно проходит в рамках спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. В правительстве Курганской области Кузнецов работал с 2019 года по 2021 год. В июне 2022 этого его назначили на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР), прокомментировал итоги референдума о вхождении освобожденных территорий в состав России. Об этом Кузнецов написал в своем telegram-канале. «Референдум, которого так долго ждали жители Луганской народной республики, завершился. Подсчитаны голоса. Абсолютное большинство сказало твердое „Да“ России. Как и в далеком 2014 году, все вышли и показали свое единство», — написал Кузнецов. Он поздравил всех с праздником. Пожелал мира каждой семье и процветания стране. Ранее URA.RU писало, что Кузнецов заявлял, что гордится людьми, которые участвуют в референдуме. Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей проходили с 23 по 27 сентября. По их результатам объявлено, что все они пожелали стать частью РФ. Их проведение стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов. Оно проходит в рамках спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. В правительстве Курганской области Кузнецов работал с 2019 года по 2021 год. В июне 2022 этого его назначили на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.