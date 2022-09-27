27 сентября 2022

На курганской границе с Казахстаном образовалась большая очередь из машин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
В Курганской области появилась очередь из машин на границе с Казахстаном Фото:

В пункте пропуска на пограничном переходе «Воскресенское» в Половинском округе (Курганская область) выстроилась очередь из автомобилей. Видео прислал читатель telegram-канала «Курганистан».

«Вот так вот обстоят дела в Воскресенке. Люди бегут в Казахстан», — комментирует свою съемку автор. На кадрах зафиксирована длинная колонна автомобилей.

По данным половинской газеты «Вестник района», очередь из автомобилей к пункту пропуска образовалась за последние 2-3 дня. Согласно свидетельствам очевидцев, ждать прохождения границы приходится по 12 часов.

Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию в пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям. «Пункты пропуска работают в штатном режиме», — был дан ответ сотрудниками управления.

Ранее URA.RU сообщало, что зафиксированы случаи запрета выезда за границу военнообязанным. Также в курганском военкомате сообщили, что поможет беспроблемно пересечь границу.

Обновлено в 14:33: Очевидец также сообщает, что 80% автомобилей в пробке с московскими номерами. В машинах сидят семьи с детьми, много мужчин. Также курганцы в соцсетях сообщают об огромной пробке на границе с Казахстаном в деревне Украинец в Звериноголовском районе. Там много автомобилей со свердловскими номерами и пермскими.

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В пункте пропуска на пограничном переходе «Воскресенское» в Половинском округе (Курганская область) выстроилась очередь из автомобилей. Видео прислал читатель telegram-канала «Курганистан». «Вот так вот обстоят дела в Воскресенке. Люди бегут в Казахстан», — комментирует свою съемку автор. На кадрах зафиксирована длинная колонна автомобилей. По данным половинской газеты «Вестник района», очередь из автомобилей к пункту пропуска образовалась за последние 2-3 дня. Согласно свидетельствам очевидцев, ждать прохождения границы приходится по 12 часов. Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию в пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям. «Пункты пропуска работают в штатном режиме», — был дан ответ сотрудниками управления. Ранее URA.RU сообщало, что зафиксированы случаи запрета выезда за границу военнообязанным. Также в курганском военкомате сообщили, что поможет беспроблемно пересечь границу. Обновлено в 14:33: Очевидец также сообщает, что 80% автомобилей в пробке с московскими номерами. В машинах сидят семьи с детьми, много мужчин. Также курганцы в соцсетях сообщают об огромной пробке на границе с Казахстаном в деревне Украинец в Звериноголовском районе. Там много автомобилей со свердловскими номерами и пермскими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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