На курганской границе с Казахстаном образовалась большая очередь из машин. Видео

28 сентября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

В Курганской области появилась очередь из машин на границе с Казахстаном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пункте пропуска на пограничном переходе «Воскресенское» в Половинском округе (Курганская область) выстроилась очередь из автомобилей. Видео прислал читатель telegram-канала «Курганистан». «Вот так вот обстоят дела в Воскресенке. Люди бегут в Казахстан», — комментирует свою съемку автор. На кадрах зафиксирована длинная колонна автомобилей. По данным половинской газеты «Вестник района», очередь из автомобилей к пункту пропуска образовалась за последние 2-3 дня. Согласно свидетельствам очевидцев, ждать прохождения границы приходится по 12 часов. Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию в пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям. «Пункты пропуска работают в штатном режиме», — был дан ответ сотрудниками управления. Ранее URA.RU сообщало, что зафиксированы случаи запрета выезда за границу военнообязанным. Также в курганском военкомате сообщили, что поможет беспроблемно пересечь границу. Обновлено в 14:33: Очевидец также сообщает, что 80% автомобилей в пробке с московскими номерами. В машинах сидят семьи с детьми, много мужчин. Также курганцы в соцсетях сообщают об огромной пробке на границе с Казахстаном в деревне Украинец в Звериноголовском районе. Там много автомобилей со свердловскими номерами и пермскими.

В пункте пропуска на пограничном переходе «Воскресенское» в Половинском округе (Курганская область) выстроилась очередь из автомобилей. Видео прислал читатель telegram-канала «Курганистан». «Вот так вот обстоят дела в Воскресенке. Люди бегут в Казахстан», — комментирует свою съемку автор. На кадрах зафиксирована длинная колонна автомобилей. По данным половинской газеты «Вестник района», очередь из автомобилей к пункту пропуска образовалась за последние 2-3 дня. Согласно свидетельствам очевидцев, ждать прохождения границы приходится по 12 часов. Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию в пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям. «Пункты пропуска работают в штатном режиме», — был дан ответ сотрудниками управления. Ранее URA.RU сообщало, что зафиксированы случаи запрета выезда за границу военнообязанным. Также в курганском военкомате сообщили, что поможет беспроблемно пересечь границу. Обновлено в 14:33: Очевидец также сообщает, что 80% автомобилей в пробке с московскими номерами. В машинах сидят семьи с детьми, много мужчин. Также курганцы в соцсетях сообщают об огромной пробке на границе с Казахстаном в деревне Украинец в Звериноголовском районе. Там много автомобилей со свердловскими номерами и пермскими.