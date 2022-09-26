Приграничные регионы с Казахстаном закрыли для мужчин призывного возраста

Курганские пограничники на границе с Казахстаном отсылают мужчин в военкоматы

26 сентября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

На границе с Казахстаном курганские пограничники проверяют разрешения на выезд у мужчин призывного возраста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пунктах пропуска на границе с Казахстаном в Курганской и Тюменской областях продолжается работа по соблюдению закона о порядке выезда и въезда в РФ. При этом зафиксированы случаи запрета выезда мужчинам призывного возраста, рассказали URA.RU в пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Ситуация на границе остается спокойной. В соответствии с ФЗ 114, несколько граждан призывного возраста получили отказ в выезде за пределы страны», — сообщили в управлении. Все мужчины за разъяснениями о причинах отказа были направлены пограничниками в военные комиссариаты по месту жительства. Сотрудники военкомата напомнили, что согласно приказу военкома от 21 сентября, гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата. Со времени выхода приказа зарегистрированы лишь единичные случаи обращения за справками установленного образца для выезда за пределы страны. Ранее URA.RU сообщало, что после выхода указа о частичной мобилизации курганцам запретили выезд за пределы области. Также пограничники рассказали о готовности к увеличению пассажиропотока в пунктах пропуска на границе с Казахстаном.

На пунктах пропуска на границе с Казахстаном в Курганской и Тюменской областях продолжается работа по соблюдению закона о порядке выезда и въезда в РФ. При этом зафиксированы случаи запрета выезда мужчинам призывного возраста, рассказали URA.RU в пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Ситуация на границе остается спокойной. В соответствии с ФЗ 114, несколько граждан призывного возраста получили отказ в выезде за пределы страны», — сообщили в управлении. Все мужчины за разъяснениями о причинах отказа были направлены пограничниками в военные комиссариаты по месту жительства. Сотрудники военкомата напомнили, что согласно приказу военкома от 21 сентября, гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата. Со времени выхода приказа зарегистрированы лишь единичные случаи обращения за справками установленного образца для выезда за пределы страны. Ранее URA.RU сообщало, что после выхода указа о частичной мобилизации курганцам запретили выезд за пределы области. Также пограничники рассказали о готовности к увеличению пассажиропотока в пунктах пропуска на границе с Казахстаном.