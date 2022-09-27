27 сентября 2022

В курганском военкомате рассказали, как мужчинам можно выехать заграницу

Курганским военнообязанным для выезда за границу необходимо получить справку
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы узнали, какой документ поможет выехать за границу во время частичной мобилизации Фото:

Курганцам, состоящим на военном учете, для выезда за пределы страны необходимо получить справку в военном комиссариате. Об этом URA.RU рассказали сотрудники военкомата.

«Во избежание проблем на границе мужчинам призывного возраста следует получить справку в военкомате», — сообщили в комиссариате. Подобные справки уже получили несколько жителей Курганской области после выхода приказа о частичной мобилизации в регионе.

Данный документ поможет избежать проблем при пересечении границы. При этом необходимо помнить, что для выезда за пределы страны требуется паспорт гражданина РФ или документ, удостоверяющий личность, заграничного образца. У выезжающих несовершеннолетних проверят свидетельство о рождении и нотариально-заверенное согласие родителя, если ребенок путешествует без кого-либо из членов семьи.

Ранее URA.RU сообщало, что курганским военнообязанным запретили выезд за пределы региона. Информация содержалась в приказе военного комиссара Курганской области после выхода указа о частичной мобилизации.

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Курганцам, состоящим на военном учете, для выезда за пределы страны необходимо получить справку в военном комиссариате. Об этом URA.RU рассказали сотрудники военкомата. «Во избежание проблем на границе мужчинам призывного возраста следует получить справку в военкомате», — сообщили в комиссариате. Подобные справки уже получили несколько жителей Курганской области после выхода приказа о частичной мобилизации в регионе. Данный документ поможет избежать проблем при пересечении границы. При этом необходимо помнить, что для выезда за пределы страны требуется паспорт гражданина РФ или документ, удостоверяющий личность, заграничного образца. У выезжающих несовершеннолетних проверят свидетельство о рождении и нотариально-заверенное согласие родителя, если ребенок путешествует без кого-либо из членов семьи. Ранее URA.RU сообщало, что курганским военнообязанным запретили выезд за пределы региона. Информация содержалась в приказе военного комиссара Курганской области после выхода указа о частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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