27 сентября 2022

Технологии из Челябинска продлят жизнь космической техники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, пуск, ракета, космонавтика, космодром, стартовая площадка, запуск, полет в космос
Разработка ЮУрГУ создана с коллегами из-за рубежа Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска создали материалы для защиты ценных деталей космической техники. Как сообщила пресс-служба вуза, результаты достигнуты совместно с китайскими и польскими коллегами.

«Продлить срок службы ценных деталей в авиакосмической отрасли и защитить металлические покрытия от коррозии смогут материалы, созданные учеными ЮУрГУ. Проект реализован совместно с польскими и китайскими коллегами. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds», — сообщил университет на своем сайте.

Совместная работа позволила создать три новых материала. Они относятся к группе высокоэнтропийных интерметаллических соединений. В ЮУрГУ описали особенности полученных материалов. Их характеризуют фазовая стабильность и упорядоченность атомной конфигурации. В вузе добавили, что названные особенности открывают дальнейшие перспективы для создания соединений с широкой областью применения.

Исследования в России имеют цель удержания технологического лидерства страны. В РФ объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Десятки тысяч молодых ученых привлекаются к научной работе. Максимальное информирование о ней способствует еще большей популяризации научного знания и повышению статуса ученых.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска создали материалы для защиты ценных деталей космической техники. Как сообщила пресс-служба вуза, результаты достигнуты совместно с китайскими и польскими коллегами. «Продлить срок службы ценных деталей в авиакосмической отрасли и защитить металлические покрытия от коррозии смогут материалы, созданные учеными ЮУрГУ. Проект реализован совместно с польскими и китайскими коллегами. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds», — сообщил университет на своем сайте. Совместная работа позволила создать три новых материала. Они относятся к группе высокоэнтропийных интерметаллических соединений. В ЮУрГУ описали особенности полученных материалов. Их характеризуют фазовая стабильность и упорядоченность атомной конфигурации. В вузе добавили, что названные особенности открывают дальнейшие перспективы для создания соединений с широкой областью применения. Исследования в России имеют цель удержания технологического лидерства страны. В РФ объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Десятки тысяч молодых ученых привлекаются к научной работе. Максимальное информирование о ней способствует еще большей популяризации научного знания и повышению статуса ученых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...