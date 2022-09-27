Технологии из Челябинска продлят жизнь космической техники

28 сентября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Разработка ЮУрГУ создана с коллегами из-за рубежа Фото: Пресс-служба Роскосмоса Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска создали материалы для защиты ценных деталей космической техники. Как сообщила пресс-служба вуза, результаты достигнуты совместно с китайскими и польскими коллегами. «Продлить срок службы ценных деталей в авиакосмической отрасли и защитить металлические покрытия от коррозии смогут материалы, созданные учеными ЮУрГУ. Проект реализован совместно с польскими и китайскими коллегами. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds», — сообщил университет на своем сайте. Совместная работа позволила создать три новых материала. Они относятся к группе высокоэнтропийных интерметаллических соединений. В ЮУрГУ описали особенности полученных материалов. Их характеризуют фазовая стабильность и упорядоченность атомной конфигурации. В вузе добавили, что названные особенности открывают дальнейшие перспективы для создания соединений с широкой областью применения. Исследования в России имеют цель удержания технологического лидерства страны. В РФ объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Десятки тысяч молодых ученых привлекаются к научной работе. Максимальное информирование о ней способствует еще большей популяризации научного знания и повышению статуса ученых.

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска создали материалы для защиты ценных деталей космической техники. Как сообщила пресс-служба вуза, результаты достигнуты совместно с китайскими и польскими коллегами. «Продлить срок службы ценных деталей в авиакосмической отрасли и защитить металлические покрытия от коррозии смогут материалы, созданные учеными ЮУрГУ. Проект реализован совместно с польскими и китайскими коллегами. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds», — сообщил университет на своем сайте. Совместная работа позволила создать три новых материала. Они относятся к группе высокоэнтропийных интерметаллических соединений. В ЮУрГУ описали особенности полученных материалов. Их характеризуют фазовая стабильность и упорядоченность атомной конфигурации. В вузе добавили, что названные особенности открывают дальнейшие перспективы для создания соединений с широкой областью применения. Исследования в России имеют цель удержания технологического лидерства страны. В РФ объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Десятки тысяч молодых ученых привлекаются к научной работе. Максимальное информирование о ней способствует еще большей популяризации научного знания и повышению статуса ученых.