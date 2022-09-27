Свердловский военком допустил мобилизацию военных без опыта

Под частичную мобилизацию могут попасть жители Свердловской области, не имевшие опыта реальных боевых действий. Об этом на пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU.
«В числе первых кандидатов рассматриваются люди, которые имеют востребованную военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Но это не означает, что граждане без такого опыта призываться не будут», — заявил Чирков.
Отдельно военком отметил, что в приоритетном порядке подлежат призыву граждане до 35 лет, имеющие воинские звания рядового и сержантского составов. В данный момент наиболее востребованы, по словам Чиркова, стрелки, танкисты, радисты, артиллеристы, военные медики.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что по всей стране мобилизовать планируется 300 тысяч человек.
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