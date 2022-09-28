Кремль: Россия готова к нескольким миллионам новых граждан

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, после присоединения регионов, их границы будут под защитой российских погранвойск Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Бюджет России выдержит присоединение к стране нескольких миллионов новых граждан по итогам референдума о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, выдержит ли российский бюджет присоединение нескольких миллионов новых граждан после вхождения освобожденных территорий в состав РФ. Ответ пресс-секретаря цитирует корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь также отметил, что границы присоединенных регионов будут защищены российскими погранвойсками. «Там же продолжается СВО. Конечно, она будет продолжаться. Там идут боевые действия», — ответил президент на вопрос о том, будут ли защищены границы присоединенных регионов российскими пограничниками.

Песков, добавил, что Кремль проинформирует о подписании договоров по итогам референдумов. «Мы проинформируем», — заключил пресс-секретарь президента.

Референдумы на территориях ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона проходили с 23 по 27 сентября. Ранее глава ЛНР Пасечник выступил с обращением к Путину о присоединении региона к РФ

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Бюджет России выдержит присоединение к стране нескольких миллионов новых граждан по итогам референдума о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, выдержит ли российский бюджет присоединение нескольких миллионов новых граждан после вхождения освобожденных территорий в состав РФ. Ответ пресс-секретаря цитирует корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также отметил, что границы присоединенных регионов будут защищены российскими погранвойсками. «Там же продолжается СВО. Конечно, она будет продолжаться. Там идут боевые действия», — ответил президент на вопрос о том, будут ли защищены границы присоединенных регионов российскими пограничниками. Песков, добавил, что Кремль проинформирует о подписании договоров по итогам референдумов. «Мы проинформируем», — заключил пресс-секретарь президента. Референдумы на территориях ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона проходили с 23 по 27 сентября. Ранее глава ЛНР Пасечник выступил с обращением к Путину о присоединении региона к РФ
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