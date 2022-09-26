В тюменских ЗАГСах наплыв мобилизованных, желающих заключить брак

27 сентября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Граждане, которым пришла повестка из военкомата, могут зарегистрировать брак не дожидаясь очереди Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В ЗАГСах Тюмени, с 21 сентября 2022, наплыв мобилизованных, желающих зарегистрировать брак. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ЗАГСа Тюменского района. Тюменцы, призванные на службу, могут не дожидаться определенной даты, у них есть преимущества. «С 21 сентября количество желающих зарегистрировать брак увеличилось. Сегодня пар было немного, так скажем, спад, а вот в четверг, пятницу, субботу и понедельник было много желающих», — рассказал руководитель отделения ЗАГСа. Также агентству сообщили, что граждане, которые получили повестку из военкомата могут зарегистрировать брак в тот же день, в какой было подано заявление. «Мы работаем согласно указу президента России о мобилизации. Если человека призывают на службу, то мы имеем право сократить срок до одного дня, то есть зарегистрировать брак в день подачи заявления. Необходимо только предоставить подтверждающий документ — повестку», — рассказали в областной управлении ЗАГСов. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в стране. После его заявления в Тюменской области выстраивались очереди из добровольцев, а уже 22 сентября отправились первые группы граждан из Тобольска и Ишима. Также ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО сотрудники ЗАГСов будут регистрировать браки за один день, если они предоставят документ из военкомата о мобилизации.

В ЗАГСах Тюмени, с 21 сентября 2022, наплыв мобилизованных, желающих зарегистрировать брак. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ЗАГСа Тюменского района. Тюменцы, призванные на службу, могут не дожидаться определенной даты, у них есть преимущества. «С 21 сентября количество желающих зарегистрировать брак увеличилось. Сегодня пар было немного, так скажем, спад, а вот в четверг, пятницу, субботу и понедельник было много желающих», — рассказал руководитель отделения ЗАГСа. Также агентству сообщили, что граждане, которые получили повестку из военкомата могут зарегистрировать брак в тот же день, в какой было подано заявление. «Мы работаем согласно указу президента России о мобилизации. Если человека призывают на службу, то мы имеем право сократить срок до одного дня, то есть зарегистрировать брак в день подачи заявления. Необходимо только предоставить подтверждающий документ — повестку», — рассказали в областной управлении ЗАГСов. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в стране. После его заявления в Тюменской области выстраивались очереди из добровольцев, а уже 22 сентября отправились первые группы граждан из Тобольска и Ишима. Также ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО сотрудники ЗАГСов будут регистрировать браки за один день, если они предоставят документ из военкомата о мобилизации.