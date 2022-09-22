Десять из десяти посетителей военкомата Тюмени — добровольцы

Большинство из них раскрыло свою мотивацию

22 сентября 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

В тюменском областном военкомате ждут желающих подписать служебный контракт Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине На второй день частичной мобилизации в тюменский областной военкомат нахлынули добровольцы. Они активно готовятся к прохождению медицинских комиссий и рассчитывают на положительные заключения врачей. Корреспондент URA.RU пообщался с десятком желающих пополнить ряды российской армии. В целях безопасности имена этих людей изменены. Динару 58 лет. Он признается, что есть определенные сложности с физическим здоровьем, но все равно надеется на успешное прохождение медицинской комиссии. Свое желание принять участие в специальной военной операции мужчина объяснил советским воспитанием и образованием. «Я просто не хочу, чтобы продолжали убивать местных жителей. Необходимо это остановить как можно скорее», — заявил он. Собеседники URA.RU хотят войти в состав бойцов спецоперации Фото: Денис Моргунов © URA.RU Евгению 39 лет. По воинской специальности он помощник начальника делопроизводства, а по гражданской — судовой повар-пекарь. Решение подписать контракт он объяснил кратко: «Это порыв души. Я хочу помочь нашим военнослужащим выполнить все поставленные боевые задачи». Евгений был в компании друга, но тот постеснялся что-либо дополнить к рассказу Евгения. Александру 37 лет. По гражданской профессии он является монтажником трубопроводов. Воинская специальность у него тоже есть, но он категорически не захотел ее называть. «Я выступаю против произвола и обстрелов мирных граждан со стороны Украины. Это меня и сподвигло заинтересоваться контрактом», — объяснил он свое решение. Анатолию 47 лет. По гражданской профессии он строитель, по воинской — слесарь по ремонту и хранению автомобилей. «Я хотел вступить в ЧВК Вагнер, но когда увидел объявление от военкомата, передумал и пришел сюда. У меня дед воевал с фашистами, имел много наград. Я не смогу спать спокойно, если в такое время буду отсиживаться дома, да и дед бы мне такого не простил», — рассказал Анатолий. Антону 27 лет. Он рассказал, что является жителем другого города Тюменской области. «Я пришел сюда по повестке, но сейчас меня перенаправили в мой местный военкомат. Даже если бы повестки и не было, я все равно пришел бы. Такая мысль давно назревала», — прокомментировал он. Мужчина не захотел рассказывать о своей профессии, как и называть город, из которого приехал в Тюмень. Тимофею 35 лет. Во время учебы в университете выяснилось, что он ограниченно годен к воинской службе по состоянию здоровья, поэтому срочной службы не проходил. Однако сейчас он явился в военкомат по своей инициативе и попросил выдать направление на повторное медицинское освидетельствование. «В зависимости от того, каким будет результат, буду решать, чем заниматься дальше: то ли идти на службу в армию по контракту, то ли служить в МЧС, так-как по профессии я пожарный», — объяснил он свои планы. Совсем скоро добровольцы присоединятся к боевому составу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Денису 34, его другу Егору — 35. Оба подписали контракты и сказали, что времени у них очень мало и общаться с прессой попросту некогда, поскольку они уже готовятся к отправке на место несения службы. У обоих за спинами огромные армейские рюкзаки. Ивану 40 лет. По гражданской профессии он водитель тягача, по поводу наличия воинской он умолчал. Иван обратился еще только первично и скоро ему предстоит прохождение медкомиссии. «Честно скажу: заинтересовала хорошая зарплата и перечень льгот. Судя по объявлению о наборе на службу по контракту, детям участников СВО полагаются субсидии на оплату обучения в вузах. У меня, к примеру, трое детей. Вы представляете, в какую сумму встанет обучение всех троих, если не иметь льгот?» — сказал он. Таковы итоги второго дня частичной мобилизации. URA.RU продолжает следить за развитием событий. Ранее URA.RU писало, что в Госдуме хотят списать долги по кредитам мобилизованных россиян. Его подготовил депутат Сергей Обухов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На второй день частичной мобилизации в тюменский областной военкомат нахлынули добровольцы. Они активно готовятся к прохождению медицинских комиссий и рассчитывают на положительные заключения врачей. Корреспондент URA.RU пообщался с десятком желающих пополнить ряды российской армии. В целях безопасности имена этих людей изменены. Динару 58 лет. Он признается, что есть определенные сложности с физическим здоровьем, но все равно надеется на успешное прохождение медицинской комиссии. Свое желание принять участие в специальной военной операции мужчина объяснил советским воспитанием и образованием. «Я просто не хочу, чтобы продолжали убивать местных жителей. Необходимо это остановить как можно скорее», — заявил он. Евгению 39 лет. По воинской специальности он помощник начальника делопроизводства, а по гражданской — судовой повар-пекарь. Решение подписать контракт он объяснил кратко: «Это порыв души. Я хочу помочь нашим военнослужащим выполнить все поставленные боевые задачи». Евгений был в компании друга, но тот постеснялся что-либо дополнить к рассказу Евгения. Александру 37 лет. По гражданской профессии он является монтажником трубопроводов. Воинская специальность у него тоже есть, но он категорически не захотел ее называть. «Я выступаю против произвола и обстрелов мирных граждан со стороны Украины. Это меня и сподвигло заинтересоваться контрактом», — объяснил он свое решение. Анатолию 47 лет. По гражданской профессии он строитель, по воинской — слесарь по ремонту и хранению автомобилей. «Я хотел вступить в ЧВК Вагнер, но когда увидел объявление от военкомата, передумал и пришел сюда. У меня дед воевал с фашистами, имел много наград. Я не смогу спать спокойно, если в такое время буду отсиживаться дома, да и дед бы мне такого не простил», — рассказал Анатолий. Антону 27 лет. Он рассказал, что является жителем другого города Тюменской области. «Я пришел сюда по повестке, но сейчас меня перенаправили в мой местный военкомат. Даже если бы повестки и не было, я все равно пришел бы. Такая мысль давно назревала», — прокомментировал он. Мужчина не захотел рассказывать о своей профессии, как и называть город, из которого приехал в Тюмень. Тимофею 35 лет. Во время учебы в университете выяснилось, что он ограниченно годен к воинской службе по состоянию здоровья, поэтому срочной службы не проходил. Однако сейчас он явился в военкомат по своей инициативе и попросил выдать направление на повторное медицинское освидетельствование. «В зависимости от того, каким будет результат, буду решать, чем заниматься дальше: то ли идти на службу в армию по контракту, то ли служить в МЧС, так-как по профессии я пожарный», — объяснил он свои планы. Денису 34, его другу Егору — 35. Оба подписали контракты и сказали, что времени у них очень мало и общаться с прессой попросту некогда, поскольку они уже готовятся к отправке на место несения службы. У обоих за спинами огромные армейские рюкзаки. Ивану 40 лет. По гражданской профессии он водитель тягача, по поводу наличия воинской он умолчал. Иван обратился еще только первично и скоро ему предстоит прохождение медкомиссии. «Честно скажу: заинтересовала хорошая зарплата и перечень льгот. Судя по объявлению о наборе на службу по контракту, детям участников СВО полагаются субсидии на оплату обучения в вузах. У меня, к примеру, трое детей. Вы представляете, в какую сумму встанет обучение всех троих, если не иметь льгот?» — сказал он. Таковы итоги второго дня частичной мобилизации. URA.RU продолжает следить за развитием событий. Ранее URA.RU писало, что в Госдуме хотят списать долги по кредитам мобилизованных россиян. Его подготовил депутат Сергей Обухов.