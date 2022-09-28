В Кремле назвали минимальную планку для завершения СВО

Кремль: о достижении целей СВО можно будет говорить после освобождения ДНР

28 сентября 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что нужно освободить всю территорию ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пока не вся территория Донбасса освобождена, поэтому после подписания соглашений о вхождении новых регионов в состав РФ, нельзя будет говорить о достижении всех целей спецоперации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не вся территория ДНР еще освобождена. Мы говорим о территории в границах 14 года. Как минимум нужно освободить всю территорию ДНР. Притом, что полностью освобождена территория ЛНР», — сказал Песков, информацию передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос, можно ли говорить о том, что после подписания соглашений о новых регионах, цели спецоперации будут достигнуты. Российская армия совместно с силами Донбасса освободила ЛНР и часть ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию республики. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса.

Пока не вся территория Донбасса освобождена, поэтому после подписания соглашений о вхождении новых регионов в состав РФ, нельзя будет говорить о достижении всех целей спецоперации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не вся территория ДНР еще освобождена. Мы говорим о территории в границах 14 года. Как минимум нужно освободить всю территорию ДНР. Притом, что полностью освобождена территория ЛНР», — сказал Песков, информацию передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос, можно ли говорить о том, что после подписания соглашений о новых регионах, цели спецоперации будут достигнуты. Российская армия совместно с силами Донбасса освободила ЛНР и часть ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию республики. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса.