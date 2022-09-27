Военком объяснил, почему свердловчан мобилизуют по ошибке

Военком Свердловской области: граждан мобилизуют по ошибке, потому что они не уточняют свои данные

28 сентября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Свердловчан призвали самостоятельно уточнять данные о себе в военкоматах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Свердловской области попадают под мобилизацию по ошибке, потому что военкоматы не всегда обладают актуальными данными о гражданах. Об этом на пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. По словам Чиркова, свердловчанам стоит самим уточнять свои данные в военкоматах. «К сожалению, встречаются случаи, когда призываются граждане, которые не подлежащие мобилизации. Нужно понять, что наша страна не занималась мобилизацией со времен Великой Отечественной войны — более 80 лет. Граждане забыли, что они обязаны регулярно уточнять данные в военном комиссариате. Сотрудники военкомата не могут знать, что кто-то в пятый раз стал отцом. Или приобрел ту или иную болезнь. Все сотрудники военкоматов заняты мобилизацией, работают в усиленном режиме», — отметил Чирков. По словам военкома, во всем Центральном военном округе (ЦВО) были ошибочно мобилизованы не более 200 человек. Он подчеркнул, что старается лично контролировать каждый подобный случай. Все ошибочно мобилизованные будут возвращены домой, заверил Чирков. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что планируется мобилизовать 300 тысяч человек по всей стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Свердловской области попадают под мобилизацию по ошибке, потому что военкоматы не всегда обладают актуальными данными о гражданах. Об этом на пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. По словам Чиркова, свердловчанам стоит самим уточнять свои данные в военкоматах. «К сожалению, встречаются случаи, когда призываются граждане, которые не подлежащие мобилизации. Нужно понять, что наша страна не занималась мобилизацией со времен Великой Отечественной войны — более 80 лет. Граждане забыли, что они обязаны регулярно уточнять данные в военном комиссариате. Сотрудники военкомата не могут знать, что кто-то в пятый раз стал отцом. Или приобрел ту или иную болезнь. Все сотрудники военкоматов заняты мобилизацией, работают в усиленном режиме», — отметил Чирков. По словам военкома, во всем Центральном военном округе (ЦВО) были ошибочно мобилизованы не более 200 человек. Он подчеркнул, что старается лично контролировать каждый подобный случай. Все ошибочно мобилизованные будут возвращены домой, заверил Чирков. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что планируется мобилизовать 300 тысяч человек по всей стране.