В Верхнем Уфалее озвучили план призыва по мобилизации

28 сентября 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы РФ примут 120 уфалейцев (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Верхнеуфалейский городской округ (Челябинская область) отправит в армию 120 человек в рамках проходящей в России частичной мобилизации. Об этом сообщили местные СМИ, рассказывая об уходе на службу первых партий мобилизованных. «Ранним утром 27 сентября в Верхнем Уфалее проводили первую группу граждан, призванных по частичной мобилизации. Всего 27 человек: 18 уфалейцев и девять жителей Нязепетровского района. Известно, что общая разнарядка на Верхнеуфалейский городской округ — 120 человек», — сообщило издание «Уфалейский рабочий». На следующий день, 28 сентября, в центр переподготовки отправились еще 22 человека. Среди них не только те, кому повестки принесли домой или на работу. Так, 41-летний отец троих детей Игорь Табала принял решение пойти добровольцем. «Я прапорщик, военно-учетная специальность — начальник радиостанции „Р-412“. Сейчас настали трудные времена. Приходил в военкомат много раз. Два дня назад получил повестку, и вот сегодня отправляюсь в учебную часть», — рассказал мужчина. Схожее решение принял житель города Карталы. Несмотря на свои 54 года, бывший командир танка Т-55 сам подал заявление в военкомат. Сейчас он уже уехал на переподготовку. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин издал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных.

Верхнеуфалейский городской округ (Челябинская область) отправит в армию 120 человек в рамках проходящей в России частичной мобилизации. Об этом сообщили местные СМИ, рассказывая об уходе на службу первых партий мобилизованных. «Ранним утром 27 сентября в Верхнем Уфалее проводили первую группу граждан, призванных по частичной мобилизации. Всего 27 человек: 18 уфалейцев и девять жителей Нязепетровского района. Известно, что общая разнарядка на Верхнеуфалейский городской округ — 120 человек», — сообщило издание «Уфалейский рабочий». На следующий день, 28 сентября, в центр переподготовки отправились еще 22 человека. Среди них не только те, кому повестки принесли домой или на работу. Так, 41-летний отец троих детей Игорь Табала принял решение пойти добровольцем. «Я прапорщик, военно-учетная специальность — начальник радиостанции „Р-412“. Сейчас настали трудные времена. Приходил в военкомат много раз. Два дня назад получил повестку, и вот сегодня отправляюсь в учебную часть», — рассказал мужчина. Схожее решение принял житель города Карталы. Несмотря на свои 54 года, бывший командир танка Т-55 сам подал заявление в военкомат. Сейчас он уже уехал на переподготовку. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин издал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных.