27 сентября 2022

Свердловский военком рассказал, что мобилизованным нужно взять с собой. Список

Врио военного комиссара Чирков посоветовал мобилизованным брать с собой кнопочные телефоны
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, силовики, военные, солдаты, военные сборы, спецназ
Мобилизованным свердловчанам посоветовали взять с собой кнопочный телефон Фото:
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Мобилизация в России

Свердловчане, попавшие под мобилизацию, кроме одежды и экипировки должны взять с собой батарейки для фонариков и кнопочный телефон. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU.

«У нас обеспечение идет по тем нормам, которые есть для военнослужащих, призванных по контракту. Но люди у нас разные. У нас не предусмотрены тактические перчатки, термобелье (мы его приветствуем), подшлемники. <…>. Желательно иметь кнопочные телефоны, которые разрешены Минобороны. Хорошо иметь батарейки для фонариков. В принципе, все. Остальное будет выдано», — отметил Чирков.

Военком объяснил, что мобилизованным брать с собой

Ранее URA.RU запустило онлайн трансляцию пресс-конференции на которой выступал врио военного комиссара региона Сергей Чирков. Он отвечал на вопросы о мобилизации.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.

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Свердловчане, попавшие под мобилизацию, кроме одежды и экипировки должны взять с собой батарейки для фонариков и кнопочный телефон. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «У нас обеспечение идет по тем нормам, которые есть для военнослужащих, призванных по контракту. Но люди у нас разные. У нас не предусмотрены тактические перчатки, термобелье (мы его приветствуем), подшлемники. <…>. Желательно иметь кнопочные телефоны, которые разрешены Минобороны. Хорошо иметь батарейки для фонариков. В принципе, все. Остальное будет выдано», — отметил Чирков. Ранее URA.RU запустило онлайн трансляцию пресс-конференции на которой выступал врио военного комиссара региона Сергей Чирков. Он отвечал на вопросы о мобилизации. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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