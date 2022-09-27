Свердловчане, попавшие под мобилизацию, кроме одежды и экипировки должны взять с собой батарейки для фонариков и кнопочный телефон. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU.
«У нас обеспечение идет по тем нормам, которые есть для военнослужащих, призванных по контракту. Но люди у нас разные. У нас не предусмотрены тактические перчатки, термобелье (мы его приветствуем), подшлемники. <…>. Желательно иметь кнопочные телефоны, которые разрешены Минобороны. Хорошо иметь батарейки для фонариков. В принципе, все. Остальное будет выдано», — отметил Чирков.
Военком объяснил, что мобилизованным брать с собой
Инфографика: URA.RU
Ранее URA.RU запустило онлайн трансляцию пресс-конференции на которой выступал врио военного комиссара региона Сергей Чирков. Он отвечал на вопросы о мобилизации.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.
Свердловчане, попавшие под мобилизацию, кроме одежды и экипировки должны взять с собой батарейки для фонариков и кнопочный телефон. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «У нас обеспечение идет по тем нормам, которые есть для военнослужащих, призванных по контракту. Но люди у нас разные. У нас не предусмотрены тактические перчатки, термобелье (мы его приветствуем), подшлемники. <…>. Желательно иметь кнопочные телефоны, которые разрешены Минобороны. Хорошо иметь батарейки для фонариков. В принципе, все. Остальное будет выдано», — отметил Чирков. Ранее URA.RU запустило онлайн трансляцию пресс-конференции на которой выступал врио военного комиссара региона Сергей Чирков. Он отвечал на вопросы о мобилизации. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.