Свердловский военком рассказал, что мобилизованным нужно взять с собой. Список

Врио военного комиссара Чирков посоветовал мобилизованным брать с собой кнопочные телефоны

28 сентября 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Мобилизованным свердловчанам посоветовали взять с собой кнопочный телефон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Свердловчане, попавшие под мобилизацию, кроме одежды и экипировки должны взять с собой батарейки для фонариков и кнопочный телефон. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «У нас обеспечение идет по тем нормам, которые есть для военнослужащих, призванных по контракту. Но люди у нас разные. У нас не предусмотрены тактические перчатки, термобелье (мы его приветствуем), подшлемники. <…>. Желательно иметь кнопочные телефоны, которые разрешены Минобороны. Хорошо иметь батарейки для фонариков. В принципе, все. Остальное будет выдано», — отметил Чирков. Военком объяснил, что мобилизованным брать с собой Инфографика: URA.RU Ранее URA.RU запустило онлайн трансляцию пресс-конференции на которой выступал врио военного комиссара региона Сергей Чирков. Он отвечал на вопросы о мобилизации. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.

Свердловчане, попавшие под мобилизацию, кроме одежды и экипировки должны взять с собой батарейки для фонариков и кнопочный телефон. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «У нас обеспечение идет по тем нормам, которые есть для военнослужащих, призванных по контракту. Но люди у нас разные. У нас не предусмотрены тактические перчатки, термобелье (мы его приветствуем), подшлемники. <…>. Желательно иметь кнопочные телефоны, которые разрешены Минобороны. Хорошо иметь батарейки для фонариков. В принципе, все. Остальное будет выдано», — отметил Чирков. Ранее URA.RU запустило онлайн трансляцию пресс-конференции на которой выступал врио военного комиссара региона Сергей Чирков. Он отвечал на вопросы о мобилизации. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.