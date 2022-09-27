Свердловский военком раскрыл, кого призывают в первую очередь

Военком Свердловской области: в первую очередь будут призваны стрелки, танкисты и медики

28 сентября 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Приоритет во время мобилизации будет отдан служившим свердловчанам пяти-шести специальностей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призваны стрелки, танкисты, военные медики, пребывающие в запасе и имеющие реальный опыт. Граждане, имеющие старшие офицерские звания, могут быть призваны до 55 лет. Об этом на пресс-конференции заявил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «Призыву подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку. В числе первых кандидатов рассматриваются люди, которые имеют востребованную военно-учетную специальность. Сегодня необходимы в первую очередь стрелки, танкисты, артиллеристы, радисты, военные медики. Имеющие офицерские звания и рядового состава», — уточнил Чирков. Военком отметил, что приоритет будет отдан гражданам, имеющие воинские звания рядового и сержантского составов, в возрасте до 35 лет. Младшие офицеры — до 50 лет, а старшие офицеры — до 55 лет. «И это все в приоритетном порядке», — акцентировал он. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность.

В рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призваны стрелки, танкисты, военные медики, пребывающие в запасе и имеющие реальный опыт. Граждане, имеющие старшие офицерские звания, могут быть призваны до 55 лет. Об этом на пресс-конференции заявил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «Призыву подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку. В числе первых кандидатов рассматриваются люди, которые имеют востребованную военно-учетную специальность. Сегодня необходимы в первую очередь стрелки, танкисты, артиллеристы, радисты, военные медики. Имеющие офицерские звания и рядового состава», — уточнил Чирков. Военком отметил, что приоритет будет отдан гражданам, имеющие воинские звания рядового и сержантского составов, в возрасте до 35 лет. Младшие офицеры — до 50 лет, а старшие офицеры — до 55 лет. «И это все в приоритетном порядке», — акцентировал он. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность.