Жителей двух челябинских районов призвали по мобилизации. Фото, видео

Жителей Агаповского и Кизильского районов Челябинской области призвали по мобилизации

28 сентября 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Из двух районов мобилизовали 22 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителей Агаповского и Кизильского районов Челябинской области призвали по мобилизации. Всего 28 сентября из этих районов было отправлено 22 человека. «22 жителя Агаповского и Кизильского районов из числа мобилизованных уехали в учебку в Екатеринбург», — передает издание Агаповского района «Звезда». Мобилизованные уезжали в приподнятом настроении. На видео, опубликованном в официальной группе издания социальных сетях, мобилизованных благословляет на службу мула. Родственники и друзья военнослужащих не скрывают слез от расставания. Ранее в Верхнеуфалейском городском округе озвучили планы по частичной мобилизации. Как сообщили местные СМИ, всего от округа призовут 120 человек. Всего же по стране, согласно указу президента от 21 сентября, планирую призвать около 300 тысяч человек из запаса. Из двух районов в учебку отправили 22 человека Фото: группа «Звезда — новости Агаповского района» в «ВКонтакте» Мобилизованные отправились на прохождение боевого слаживания в приподнятом настроении Фото: группа «Звезда — новости Агаповского района» в «ВКонтакте» Фото: группа «Звезда — новости Агаповского района» в «ВКонтакте»

Жителей Агаповского и Кизильского районов Челябинской области призвали по мобилизации. Всего 28 сентября из этих районов было отправлено 22 человека. «22 жителя Агаповского и Кизильского районов из числа мобилизованных уехали в учебку в Екатеринбург», — передает издание Агаповского района «Звезда». Мобилизованные уезжали в приподнятом настроении. На видео, опубликованном в официальной группе издания социальных сетях, мобилизованных благословляет на службу мула. Родственники и друзья военнослужащих не скрывают слез от расставания. Ранее в Верхнеуфалейском городском округе озвучили планы по частичной мобилизации. Как сообщили местные СМИ, всего от округа призовут 120 человек. Всего же по стране, согласно указу президента от 21 сентября, планирую призвать около 300 тысяч человек из запаса.