27 сентября 2022

Жителей двух челябинских районов призвали по мобилизации. Фото, видео

Жителей Агаповского и Кизильского районов Челябинской области призвали по мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, отправка в армию, берцы, обмундирование, новобранец, военные ботинки, снаряжение, мобилизация, военный призыв, призыв в армию, армейские ботинки
Из двух районов мобилизовали 22 человека Фото:
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Мобилизация в России

Жителей Агаповского и Кизильского районов Челябинской области призвали по мобилизации. Всего 28 сентября из этих районов было отправлено 22 человека.

«22 жителя Агаповского и Кизильского районов из числа мобилизованных уехали в учебку в Екатеринбург», — передает издание Агаповского района «Звезда». Мобилизованные уезжали в приподнятом настроении.

На видео, опубликованном в официальной группе издания социальных сетях, мобилизованных благословляет на службу мула. Родственники и друзья военнослужащих не скрывают слез от расставания.

Ранее в Верхнеуфалейском городском округе озвучили планы по частичной мобилизации. Как сообщили местные СМИ, всего от округа призовут 120 человек. Всего же по стране, согласно указу президента от 21 сентября, планирую призвать около 300 тысяч человек из запаса.

Из двух районов в учебку отправили 22 человека
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Мобилизованные отправились на прохождение боевого слаживания в приподнятом настроении
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Жителей Агаповского и Кизильского районов Челябинской области призвали по мобилизации. Всего 28 сентября из этих районов было отправлено 22 человека. «22 жителя Агаповского и Кизильского районов из числа мобилизованных уехали в учебку в Екатеринбург», — передает издание Агаповского района «Звезда». Мобилизованные уезжали в приподнятом настроении. На видео, опубликованном в официальной группе издания социальных сетях, мобилизованных благословляет на службу мула. Родственники и друзья военнослужащих не скрывают слез от расставания. Ранее в Верхнеуфалейском городском округе озвучили планы по частичной мобилизации. Как сообщили местные СМИ, всего от округа призовут 120 человек. Всего же по стране, согласно указу президента от 21 сентября, планирую призвать около 300 тысяч человек из запаса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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