Семья мобилизованного екатеринбуржца, перенесшего три операции, обжалует решение военкомата. Видео

28 сентября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Никита Логутов три часа убеждал военкомат, что в случае призыва возможен рецидив травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семья екатеринбуржца Никиты Логутова (27 лет) будет добиваться отмены решения Орджоникидзевского военкомата, мобилизовавшего парня, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом URA.RU заявила Елена Логутова — мама Никиты. Медкомиссия рассматривала дело ее сына почти три часа. Пока Никита общался с врачами, его родители рассказали о травме, полученной еще во время службы в армии, последующем рецидиве (при игре в хоккей) и перенесенных операциях. «Он руку поднимать толком не может», — посетовал отец молодого человека. «Вчера пришла повестка, явились. По факту у меня хроническая нестабильность плечевого сустава, то есть он вылетает. Прошел медкомиссию, сказали: в принципе, годен. Все, 1 октября отправка [в 32-й военный городок]», — поделился с URA.RU уже сам Никита на выходе из здания. «Будем обжаловать. С юристами сейчас проконсультируемся», — анонсировала Елена. Единственная уступка, на которую пошел военкомат ее сыну, — смена категории с «А» (полностью годен к службе) на «Б» (годен с незначительными ограничениями). «Все плечо в шрамах, изрезано. Не знаю, как они отбирают… Все документы у нас есть. Первая операция была — произошел рецидив, разорвалось плечо. Вторая — опять разорвалось. И вот третья (в 2017 году — прим. URA.RU)» — добавила женщина. Повестка Никите пришла накануне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Никита проходил срочную службу в 2014 году — в рядах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Его звание — рядовой. В обычной жизни парень работает в строительной сфере. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Днем 28 сентября врио военкома Свердловской области Сергей Чирков заявил, что мужчин, имеющих подтвержденные хронические заболевания достаточной степени тяжести, не отправляют на сборы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья екатеринбуржца Никиты Логутова (27 лет) будет добиваться отмены решения Орджоникидзевского военкомата, мобилизовавшего парня, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом URA.RU заявила Елена Логутова — мама Никиты. Медкомиссия рассматривала дело ее сына почти три часа. Пока Никита общался с врачами, его родители рассказали о травме, полученной еще во время службы в армии, последующем рецидиве (при игре в хоккей) и перенесенных операциях. «Он руку поднимать толком не может», — посетовал отец молодого человека. «Вчера пришла повестка, явились. По факту у меня хроническая нестабильность плечевого сустава, то есть он вылетает. Прошел медкомиссию, сказали: в принципе, годен. Все, 1 октября отправка [в 32-й военный городок]», — поделился с URA.RU уже сам Никита на выходе из здания. «Будем обжаловать. С юристами сейчас проконсультируемся», — анонсировала Елена. Единственная уступка, на которую пошел военкомат ее сыну, — смена категории с «А» (полностью годен к службе) на «Б» (годен с незначительными ограничениями). «Все плечо в шрамах, изрезано. Не знаю, как они отбирают… Все документы у нас есть. Первая операция была — произошел рецидив, разорвалось плечо. Вторая — опять разорвалось. И вот третья (в 2017 году — прим. URA.RU)» — добавила женщина. Никита проходил срочную службу в 2014 году — в рядах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Его звание — рядовой. В обычной жизни парень работает в строительной сфере. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Днем 28 сентября врио военкома Свердловской области Сергей Чирков заявил, что мужчин, имеющих подтвержденные хронические заболевания достаточной степени тяжести, не отправляют на сборы.