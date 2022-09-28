Центробанк РФ: добровольцы, отправившиеся на фронт, получат кредитные каникулы

28 сентября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

По заявлениям ЦБ, добровольцы, которые отправляются на фронт, имеют право на кредитные каникулы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На добровольцев, которые отправляются на фронт, также будут действовать кредитные каникулы. Об этом сообщает зампред Центробанка России Алексей Гузнов. «<…>„Добровольцы“, которые тоже заключают специальный контракт, о них была принята <…> специальная поправка в Трудовой кодекс, что позволило говорить о расширении круга участников, на которых этот закон может быть распространен», — сказал Гузнов. Его слова приводит ТАСС. Также он пояснил и по поводу расширения других категорий, попадающие под действия данного закона. Это сотрудники Росгвардии, ФСБ, МЧС и других подразделений. Изменения в федеральный закон о кредитных планируется внести во втором чтении. Ранее в Совете Федерации предложили дать кредитные каникулы участникам спецоперации. Кроме того, Центробанку предложили изменить страхование кредитов для мобилизованных. Данное предложение связано с тем, что в настоящий момент гибель мобилизованных на фронте не считается страховым случаем. Также, Совет Федерации рассмотрит 4 октября проекты о трудовых гарантиях мобилизованных, пишет RT. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию в стране. Данное решение связано со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. Всего планируется мобилизовать 1% от всеобщего резерва страны, то есть, примерно 300 тысяч человек.

На добровольцев, которые отправляются на фронт, также будут действовать кредитные каникулы. Об этом сообщает зампред Центробанка России Алексей Гузнов. «<…>„Добровольцы“, которые тоже заключают специальный контракт, о них была принята <…> специальная поправка в Трудовой кодекс, что позволило говорить о расширении круга участников, на которых этот закон может быть распространен», — сказал Гузнов. Его слова приводит ТАСС. Также он пояснил и по поводу расширения других категорий, попадающие под действия данного закона. Это сотрудники Росгвардии, ФСБ, МЧС и других подразделений. Изменения в федеральный закон о кредитных планируется внести во втором чтении. Ранее в Совете Федерации предложили дать кредитные каникулы участникам спецоперации. Кроме того, Центробанку предложили изменить страхование кредитов для мобилизованных. Данное предложение связано с тем, что в настоящий момент гибель мобилизованных на фронте не считается страховым случаем. Также, Совет Федерации рассмотрит 4 октября проекты о трудовых гарантиях мобилизованных, пишет RT. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию в стране. Данное решение связано со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. Всего планируется мобилизовать 1% от всеобщего резерва страны, то есть, примерно 300 тысяч человек.