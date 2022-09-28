Из трех районов Курганской области отправили призывников на пункты сбора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Целинный, Звериноголовский и Лебяжьевский округа отправили призывников на пункт сбора в Кургане. Об этом сообщают администрации районов и местные газеты.

«От Звериноголовского округа 29 сентября прошла первая отправка призывников, подлежащих частичной мобилизации. Сбор и проводы проходили рано утром у здания администрации», — говорится в посте районной газеты «Звериноголовские вести». Как отмечают в издании, все мобилизованные настроены по-боевому, поддерживают друг друга и близких.

«Морально мы готовы. Стране и армии сегодня нужна наша поддержка. Если мы будем отсиживаться дома — то спецоперация растянется на долгие годы. Надо заканчивать с этим как можно быстрее», — говорит один из Звериноголовских призывников. Слова поддержки перед отправкой произнесли глава округа Олег Курочкин, настоятель Крестовоздвиженского храма отец Владимир и имам Габдулвагап Зулкарнаев.

Также призывников проводили в Целинном округе. «Спасибо, бойцы, что встали на защиту Родины, а многие, не дожидаясь повесток, пришли в военкоматы сами. Пришло время завершить дело наших прадедов, остановивших фашизм в 1945-м. С вами Бог, и Россия, и родная Целинная земля», — написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте» глава района Александр Сытов. В том числе он выразил благодарность родителям, воспитавшим защитников Родины.

В Лебяжьевском округе 29 сентября прошла вторая отправка мобилизованных граждан. Глава района Александр Барч напомнил, что о работе пунктов сбора гуманитарной помощи от населения для добровольцев, участвующих в спецоперации, а также для жителей освобожденных территорий.

Ранее URA.RU сообщало, что Альменевский округ Курганской области выполнил план по набору призывников по мобилизации. Последний автобус из района был отправлен 27 сентября.

В Лебяжьем 29 сентября прошла вторая отправка призывников Администрация Лебяжьевского округа, соцсеть «ВКонтакте»

Первые призывники Звериноголовского округа отправились на пункт сбора 29 сентября «Звериноголовские вести», соцсеть «ВКонтакте»