Целинный, Звериноголовский и Лебяжьевский округа отправили призывников на пункт сбора в Кургане. Об этом сообщают администрации районов и местные газеты.
«От Звериноголовского округа 29 сентября прошла первая отправка призывников, подлежащих частичной мобилизации. Сбор и проводы проходили рано утром у здания администрации», — говорится в посте районной газеты «Звериноголовские вести». Как отмечают в издании, все мобилизованные настроены по-боевому, поддерживают друг друга и близких.
«Морально мы готовы. Стране и армии сегодня нужна наша поддержка. Если мы будем отсиживаться дома — то спецоперация растянется на долгие годы. Надо заканчивать с этим как можно быстрее», — говорит один из Звериноголовских призывников. Слова поддержки перед отправкой произнесли глава округа Олег Курочкин, настоятель Крестовоздвиженского храма отец Владимир и имам Габдулвагап Зулкарнаев.
Также призывников проводили в Целинном округе. «Спасибо, бойцы, что встали на защиту Родины, а многие, не дожидаясь повесток, пришли в военкоматы сами. Пришло время завершить дело наших прадедов, остановивших фашизм в 1945-м. С вами Бог, и Россия, и родная Целинная земля», — написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте» глава района Александр Сытов. В том числе он выразил благодарность родителям, воспитавшим защитников Родины.
В Лебяжьевском округе 29 сентября прошла вторая отправка мобилизованных граждан. Глава района Александр Барч напомнил, что о работе пунктов сбора гуманитарной помощи от населения для добровольцев, участвующих в спецоперации, а также для жителей освобожденных территорий.
Первые призывники Звериноголовского округа отправились на пункт сбора 29 сентября
«Звериноголовские вести», соцсеть «ВКонтакте»
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Целинный, Звериноголовский и Лебяжьевский округа отправили призывников на пункт сбора в Кургане. Об этом сообщают администрации районов и местные газеты. «От Звериноголовского округа 29 сентября прошла первая отправка призывников, подлежащих частичной мобилизации. Сбор и проводы проходили рано утром у здания администрации», — говорится в посте районной газеты «Звериноголовские вести». Как отмечают в издании, все мобилизованные настроены по-боевому, поддерживают друг друга и близких. «Морально мы готовы. Стране и армии сегодня нужна наша поддержка. Если мы будем отсиживаться дома — то спецоперация растянется на долгие годы. Надо заканчивать с этим как можно быстрее», — говорит один из Звериноголовских призывников. Слова поддержки перед отправкой произнесли глава округа Олег Курочкин, настоятель Крестовоздвиженского храма отец Владимир и имам Габдулвагап Зулкарнаев. Также призывников проводили в Целинном округе. «Спасибо, бойцы, что встали на защиту Родины, а многие, не дожидаясь повесток, пришли в военкоматы сами. Пришло время завершить дело наших прадедов, остановивших фашизм в 1945-м. С вами Бог, и Россия, и родная Целинная земля», — написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте» глава района Александр Сытов. В том числе он выразил благодарность родителям, воспитавшим защитников Родины. В Лебяжьевском округе 29 сентября прошла вторая отправка мобилизованных граждан. Глава района Александр Барч напомнил, что о работе пунктов сбора гуманитарной помощи от населения для добровольцев, участвующих в спецоперации, а также для жителей освобожденных территорий. Ранее URA.RU сообщало, что Альменевский округ Курганской области выполнил план по набору призывников по мобилизации. Последний автобус из района был отправлен 27 сентября.