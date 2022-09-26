Первый курганский округ выполнил план по частичной мобилизации. Фото

27 сентября 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Альменево выполнило план по частичной мобилизации, призывников отправили на пункт сбора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Альменевский округ Курганской области выполнил план по набору призывников в рамках частичной мобилизации. Последний автобус из района отправился 27 сентября. Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава округа Алексей Снежко. «Задание по Альменевскому округу выполнено. По поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова с собой призывникам выдали сухпайки, которые приобрела Администрация округа <…> Вчера и сегодня провожали наших ребят. Настоящих мужчин Альменевского муниципального округа, тех, кто прибыл по повестке в связи с частичной мобилизацией», — указано в посте. Альменевских призывников отправили на областной пункт сбора. Как отмечает Снежко, настрой у мужчин серьезный. «Они понимают, что перед ними стоят задачи по защите Родины. Многие из наших жителей пришли в военкомат, не дожидаясь повестки», — говорит глава округа. Администрация округа совместно с социальными службами пообещали, что позаботятся о семьях земляков, которые выполняют воинский долг. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа. Из Альменево отправили последний автобус призывников в рамках частичной мобилизации Алексей Снежко, соцсеть «ВКонтакте»

Альменевский округ Курганской области выполнил план по набору призывников в рамках частичной мобилизации. Последний автобус из района отправился 27 сентября. Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава округа Алексей Снежко. «Задание по Альменевскому округу выполнено. По поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова с собой призывникам выдали сухпайки, которые приобрела Администрация округа <…> Вчера и сегодня провожали наших ребят. Настоящих мужчин Альменевского муниципального округа, тех, кто прибыл по повестке в связи с частичной мобилизацией», — указано в посте. Альменевских призывников отправили на областной пункт сбора. Как отмечает Снежко, настрой у мужчин серьезный. «Они понимают, что перед ними стоят задачи по защите Родины. Многие из наших жителей пришли в военкомат, не дожидаясь повестки», — говорит глава округа. Администрация округа совместно с социальными службами пообещали, что позаботятся о семьях земляков, которые выполняют воинский долг. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.