26 сентября 2022

Первый курганский округ выполнил план по частичной мобилизации. Фото

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Отправка призывников. Курган, призывники, мобилизация, отправка призывников
Альменево выполнило план по частичной мобилизации, призывников отправили на пункт сбора Фото:
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Альменевский округ Курганской области выполнил план по набору призывников в рамках частичной мобилизации. Последний автобус из района отправился 27 сентября. Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава округа Алексей Снежко.

«Задание по Альменевскому округу выполнено. По поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова с собой призывникам выдали сухпайки, которые приобрела Администрация округа <…> Вчера и сегодня провожали наших ребят. Настоящих мужчин Альменевского муниципального округа, тех, кто прибыл по повестке в связи с частичной мобилизацией», — указано в посте. Альменевских призывников отправили на областной пункт сбора.

Как отмечает Снежко, настрой у мужчин серьезный. «Они понимают, что перед ними стоят задачи по защите Родины. Многие из наших жителей пришли в военкомат, не дожидаясь повестки», — говорит глава округа. Администрация округа совместно с социальными службами пообещали, что позаботятся о семьях земляков, которые выполняют воинский долг.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.

Из Альменево отправили последний автобус призывников в рамках частичной мобилизации

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Альменевский округ Курганской области выполнил план по набору призывников в рамках частичной мобилизации. Последний автобус из района отправился 27 сентября. Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава округа Алексей Снежко. «Задание по Альменевскому округу выполнено. По поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова с собой призывникам выдали сухпайки, которые приобрела Администрация округа <…> Вчера и сегодня провожали наших ребят. Настоящих мужчин Альменевского муниципального округа, тех, кто прибыл по повестке в связи с частичной мобилизацией», — указано в посте. Альменевских призывников отправили на областной пункт сбора. Как отмечает Снежко, настрой у мужчин серьезный. «Они понимают, что перед ними стоят задачи по защите Родины. Многие из наших жителей пришли в военкомат, не дожидаясь повестки», — говорит глава округа. Администрация округа совместно с социальными службами пообещали, что позаботятся о семьях земляков, которые выполняют воинский долг. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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