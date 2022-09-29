Жительница Тобольска написала патриотическую песню в поддержку мобилизованных

Тоболячка сама написала патриотическую песню в поддержку России и храбрых ее жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жительница Тюменской области написала и исполнила песню в поддержку России, в поддержку мужчин и женщин, кто не побоялся встать на защиту Родины. Пост с видео на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала сама девушка.

«Эту песню я написала с целью поддержать в первую очередь смелых храбрых мужчин, которые не побоялись встать на защиту суверенитета нашей страны. В поддержку женщин, чьи мужья, сыновья и внуки были призваны. И для всех граждан нашей могучей Родины. Для тех, кто верит в нее и гордится. Я хочу напомнить всем, кто мы, чтобы объединиться ради общего блага. Я русская и мне не стыдно!» — написала Екатерина Яковлева.

В песне девушка называет Россию несокрушимой державой, за которую жители страны испытывают гордость. «Россия, ты гордость и сила. Россия, ты несокрушима, ты истина, стать. Ты Отечество и Родина-Мать. Непокорная, выше голову, ведь за спиной стоят твои сыновья», — говорится в песне.

В комментариях под видео тоболяки согласны с исполнительницей и благодарят ее за такую поддержку. «В самое сердце, спасибо. Эта песня была нужна», — написала Анна Зорина. «Вместе — мы сила!» — заявила Алина Хакимова.

21 сентября 2022 года президент России объявил о частичной мобилизации в стране. После заявления в тюменских военкоматах выстроилась очередь из добровольцев, а первые партии мужчин, решивших встать на защиту Родины, отправились из Ишима и Тобольска уже на следующий день. Тюменки решили поддержать мужчин и объединились для того, чтобы вязать им теплые вещи.