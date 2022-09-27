Тюменки объединились, чтобы вязать теплые вещи для мобилизованных бойцов

28 сентября 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Жительницы Тюмени вяжут носки и теплые пояса для призванных на мобилизацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительницы Тюмени объединились, чтобы обеспечить мужчин, попавших под мобилизацию, теплыми вещами. Об этом URA.RU рассказала участница акции в поддержку солдат, тюменка Наталья. Женщины создали чат в Telegram, где координируют свою работу. «Мы создали чат в Тюмени, где собрались женщины, которые вяжут для наших бойцов. Сейчас там более 50 человек. Вязать можно самостоятельно или с инициативной группой по конкретному направлению», — рассказала URA.RU жительница Тюмени Наталья. В беседе тюменки делятся схемами изделий и рассказывают, как продвигается работа. В первую очередь женщины изготавливают теплые носки под берцы, митенки на руки, теплые пояса для спины. Президент России Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации 21 сентября. В Тюменской области призывникам оказывают различную помощь. В частности, губернатор Александр Моор провел ревизию на пункте сбора бойцов, а мэр Тобольска Максим Афанасьев пообещал ежемесячно перечислять однодневный заработок (свой и сотрудников администрации) в поддержку солдат.

Жительницы Тюмени объединились, чтобы обеспечить мужчин, попавших под мобилизацию, теплыми вещами. Об этом URA.RU рассказала участница акции в поддержку солдат, тюменка Наталья. Женщины создали чат в Telegram, где координируют свою работу. «Мы создали чат в Тюмени, где собрались женщины, которые вяжут для наших бойцов. Сейчас там более 50 человек. Вязать можно самостоятельно или с инициативной группой по конкретному направлению», — рассказала URA.RU жительница Тюмени Наталья. В беседе тюменки делятся схемами изделий и рассказывают, как продвигается работа. В первую очередь женщины изготавливают теплые носки под берцы, митенки на руки, теплые пояса для спины. Президент России Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации 21 сентября. В Тюменской области призывникам оказывают различную помощь. В частности, губернатор Александр Моор провел ревизию на пункте сбора бойцов, а мэр Тобольска Максим Афанасьев пообещал ежемесячно перечислять однодневный заработок (свой и сотрудников администрации) в поддержку солдат.