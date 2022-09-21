Военкомат в Тобольске загружен из-за мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованным жителям Тобольска дали два часа на сборы. Об этом URA.RU сообщил один из жителей города. У военкомата образовалась большая очередь, семьи провожают своих мужчин.

«Получили повестку, пришли в военкомат. Там сказали, что на сборы есть пара часов. Очередь тут огромная, женщины плачут», — рассказал URA.RU житель Тобольска, пожелавший остаться анонимным.

Мужчина поделился с агентством фотографией того, что сейчас происходит у городского военкомата. В очереди в комиссариат находятся несколько десятков людей, часть из них — провожающие.

Получить оперативный комментарий у военного комиссара Тобольска Алексея Бердина не удалось. В приемной URA.RU пояснили, что из-за большой нагрузки военком в данный момент занят. Журналиста попросили перезвонить позднее.

Ранее telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в военкомате одного из районов столицы РФ собираются первые мобилизованные. Им предстоит отправиться на подготовку в Подмосковье. Журналисты взяли интервью у одного из пришедших в комиссариат. Оказалось, что мужчина ранее не служил, но тем не менее ему сказали ехать на сборы наравне с другими.

Частичную мобилизацию в РФ 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, призыву подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.