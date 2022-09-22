22 сентября 2022

Из Ишима отправилась первая партия резервистов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний призыв на областном сборном пункте
Жители проводили первую партию мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

В Ишиме 22 сентября отправили первый автобус с мобилизованными жителям города, которые отправятся на службу в ВС РФ. Ранее в Тобольске также рассказали, что отправили резервистов на сборы в тот же день.

«Частичная мобилизация в Ишиме, первый автобус ушел! Храни вас господь!» — написал автор публикации в группе «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». На видео с территории местного сборного пункта выезжает автобус. Находящиеся рядом жители города также проводили мобилизованных.

В комментариях под постом пользователи также выразили свою поддержку. «Удачи! С богом», — пишет Владимир Зыков. «Возвращайтесь живыми, ребята!» — написала Елена Белых.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные жители Тобольска уехали на сборы 22 сентября. Там также собрались провожающие, среди которых семьи резервистов. Проведение частичной мобилизации в РФ объявил президент страны Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе экстренного обращения 21 сентября, где также отметил, что призыву подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу.

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В Ишиме 22 сентября отправили первый автобус с мобилизованными жителям города, которые отправятся на службу в ВС РФ. Ранее в Тобольске также рассказали, что отправили резервистов на сборы в тот же день. «Частичная мобилизация в Ишиме, первый автобус ушел! Храни вас господь!» — написал автор публикации в группе «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». На видео с территории местного сборного пункта выезжает автобус. Находящиеся рядом жители города также проводили мобилизованных. В комментариях под постом пользователи также выразили свою поддержку. «Удачи! С богом», — пишет Владимир Зыков. «Возвращайтесь живыми, ребята!» — написала Елена Белых. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные жители Тобольска уехали на сборы 22 сентября. Там также собрались провожающие, среди которых семьи резервистов. Проведение частичной мобилизации в РФ объявил президент страны Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе экстренного обращения 21 сентября, где также отметил, что призыву подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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