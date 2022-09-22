Жители проводили первую партию мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Ишиме 22 сентября отправили первый автобус с мобилизованными жителям города, которые отправятся на службу в ВС РФ. Ранее в Тобольске также рассказали, что отправили резервистов на сборы в тот же день.

«Частичная мобилизация в Ишиме, первый автобус ушел! Храни вас господь!» — написал автор публикации в группе «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». На видео с территории местного сборного пункта выезжает автобус. Находящиеся рядом жители города также проводили мобилизованных.

В комментариях под постом пользователи также выразили свою поддержку. «Удачи! С богом», — пишет Владимир Зыков. «Возвращайтесь живыми, ребята!» — написала Елена Белых.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные жители Тобольска уехали на сборы 22 сентября. Там также собрались провожающие, среди которых семьи резервистов. Проведение частичной мобилизации в РФ объявил президент страны Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе экстренного обращения 21 сентября, где также отметил, что призыву подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу.