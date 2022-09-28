Губернатор Текслер назначил выплаты детям мобилизованных челябинцев

Губернатор Алексей Текслер 28 сентября озвучил ряд мер по поддержке мобилизованных и их семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинской области семьи мобилизованных получат по 20 тысяч рублей на ребенка из средств областного бюджета. Также губернатор Алексей Текслер поручил проработать дополнительное снабжение уходящих армию, в том числе теплой одеждой. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона 28 сентбря.

«На заседании областной призывной комиссии губернатор инициировал единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на одного ребенка для семей мобилизованных. Также принято решение о дополнительном снабжении мобилизованных, в частности теплой одеждой. Прорабатываются и другие меры соцподдержки», — пояснили в правительстве Челябинской области.

«Очень важно, я уже про это говорил, поддержать семьи, детей наших мобилизованных ребят. Сделать это сейчас, в моменте. Именно на это направлена данная инициатива», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин издал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября. Среди отправляющихся в армию много добровольцев — которые сами обратились в военкоматы после мобилизации и получили повестки.