Казаки из ЯНАО оправились добровольцами на спецоперацию

28 сентября 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Казаки из ЯНАО уехали на СВО добровольцами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Казаки из Губкинского отправились на спецоперацию добровольцами. Об этом сообщил мэр города Андрей Гаранин в своем telegram-канале. «Группа казаков вчера поехала служить на передовую в казачий батальон „Терек“», — написал глава. Также он отметил, что в пункте для размещения мобилизованных есть еще добровольцы. «Помимо тех, кто получил повестку, есть в пункте и добровольцы», — написал Гаранин. Он отметил, что власти сделают все, что смогут для призванных ямальцев, а также призвал всех проявить боевой настрой и терпение. Ранее сообщалось, что салехардские казаки готовы к частичной мобилизации. А двое уже уехали на спецоперацию, которая была объявлена президентом РФ 24 февраля, добровольцами. Главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса от украинских нацистов и националистов.

Казаки из Губкинского отправились на спецоперацию добровольцами. Об этом сообщил мэр города Андрей Гаранин в своем telegram-канале. «Группа казаков вчера поехала служить на передовую в казачий батальон „Терек“», — написал глава. Также он отметил, что в пункте для размещения мобилизованных есть еще добровольцы. «Помимо тех, кто получил повестку, есть в пункте и добровольцы», — написал Гаранин. Он отметил, что власти сделают все, что смогут для призванных ямальцев, а также призвал всех проявить боевой настрой и терпение. Ранее сообщалось, что салехардские казаки готовы к частичной мобилизации. А двое уже уехали на спецоперацию, которая была объявлена президентом РФ 24 февраля, добровольцами. Главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса от украинских нацистов и националистов.