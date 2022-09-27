Казаки из ЯНАО оправились добровольцами на спецоперацию

Казаки из Губкинского отправились на спецоперацию добровольцами. Об этом сообщил мэр города Андрей Гаранин в своем telegram-канале.
«Группа казаков вчера поехала служить на передовую в казачий батальон „Терек“», — написал глава. Также он отметил, что в пункте для размещения мобилизованных есть еще добровольцы.
«Помимо тех, кто получил повестку, есть в пункте и добровольцы», — написал Гаранин. Он отметил, что власти сделают все, что смогут для призванных ямальцев, а также призвал всех проявить боевой настрой и терпение.
Ранее сообщалось, что салехардские казаки готовы к частичной мобилизации. А двое уже уехали на спецоперацию, которая была объявлена президентом РФ 24 февраля, добровольцами. Главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса от украинских нацистов и националистов.
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