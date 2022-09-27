27 сентября 2022

Казаки из ЯНАО оправились добровольцами на спецоперацию

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, казак, медицинская маска, головной убор, папаха, масочный режим
Казаки из ЯНАО уехали на СВО добровольцами (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Казаки из Губкинского отправились на спецоперацию добровольцами. Об этом сообщил мэр города Андрей Гаранин в своем telegram-канале.

«Группа казаков вчера поехала служить на передовую в казачий батальон „Терек“», — написал глава. Также он отметил, что в пункте для размещения мобилизованных есть еще добровольцы.

«Помимо тех, кто получил повестку, есть в пункте и добровольцы», — написал Гаранин. Он отметил, что власти сделают все, что смогут для призванных ямальцев, а также призвал всех проявить боевой настрой и терпение.

Ранее сообщалось, что салехардские казаки готовы к частичной мобилизации. А двое уже уехали на спецоперацию, которая была объявлена президентом РФ 24 февраля, добровольцами. Главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса от украинских нацистов и националистов.

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Казаки из Губкинского отправились на спецоперацию добровольцами. Об этом сообщил мэр города Андрей Гаранин в своем telegram-канале. «Группа казаков вчера поехала служить на передовую в казачий батальон „Терек“», — написал глава. Также он отметил, что в пункте для размещения мобилизованных есть еще добровольцы. «Помимо тех, кто получил повестку, есть в пункте и добровольцы», — написал Гаранин. Он отметил, что власти сделают все, что смогут для призванных ямальцев, а также призвал всех проявить боевой настрой и терпение. Ранее сообщалось, что салехардские казаки готовы к частичной мобилизации. А двое уже уехали на спецоперацию, которая была объявлена президентом РФ 24 февраля, добровольцами. Главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса от украинских нацистов и националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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