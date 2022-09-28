Челябинка, напугавшая посетителей ТЦ, оказалась наркоманкой

Женщина была задержана полицией и доставлена в отдел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Женщина, напугавшая посетителей торгового комплекса «Елки» на северо-западе Челябинска, оказалась наркозависимой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, при обыске у нее в карманах нашли наркотик.

«Челябинку, своим сообщением приостановившую работу большого количества коммерческих организаций, доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ей предложили пройти медицинское освидетельствование на установление состояния опьянения, от которого она отказалась. Кроме того, у нее было обнаружено более 0,2 грамма наркотика, а также шприцы», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве добавили, что за хулиганство на челябинку завели протокол об административном правонарушении. За хранение наркотиков же женщина угодила под уголовку.

Инцидент произошел 27 сентября. Челябинка, находясь на первом этаже ТЦ, начала кричать об угрозе взрыва в здании. Посетители были эвакуированы из потенциально опасной зоны. На месте работали спецслужбы.