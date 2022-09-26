Торговый комплекс в Челябинске эвакуировали из-за неадекватной посетительницы. Фото

27 сентября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

К «Елкам» приехали скорая помощь и полиция Фото: Марина Малкова © URA.RU Торговый комплекс «Елки» в Челябинске эвакуировали из-за неадекватной посетительницы. По словам очевидцев, женщина на первом этаже здания кричала о взрыве. Угроза не подтвердилась, челябинку передали медикам, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Женщина на первом этаже комплекса сначала стала кричать об угрозе взрыва, затем попросила вызвать ей скорую помощь, сообщила, что употребляла запрещенные вещества. Всех посетителей эвакуировали, на место приехали экстренные службы, на улице все стояли около часа», — рассказали URA.RU работники комплекса. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что местная жительница 1980 года рождения, находясь в состоянии опьянения, сообщила работнику ТЦ ложные сведения о заведомо несуществующей угрозе. Все необходимые мероприятия проведены в полном объеме, никак опасных предметов или веществ обнаружено не было. По факту случившегося проводится проверка. По данным URA.RU от источника, женщину передали сотрудникам скорой помощи. При себе у нее нашли пакетик с неизвестным веществом. ТК «Елки» проверили кинологи, все оказалось спокойно Фото: Марина Малкова © URA.RU

Торговый комплекс «Елки» в Челябинске эвакуировали из-за неадекватной посетительницы. По словам очевидцев, женщина на первом этаже здания кричала о взрыве. Угроза не подтвердилась, челябинку передали медикам, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Женщина на первом этаже комплекса сначала стала кричать об угрозе взрыва, затем попросила вызвать ей скорую помощь, сообщила, что употребляла запрещенные вещества. Всех посетителей эвакуировали, на место приехали экстренные службы, на улице все стояли около часа», — рассказали URA.RU работники комплекса. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что местная жительница 1980 года рождения, находясь в состоянии опьянения, сообщила работнику ТЦ ложные сведения о заведомо несуществующей угрозе. Все необходимые мероприятия проведены в полном объеме, никак опасных предметов или веществ обнаружено не было. По факту случившегося проводится проверка. По данным URA.RU от источника, женщину передали сотрудникам скорой помощи. При себе у нее нашли пакетик с неизвестным веществом.