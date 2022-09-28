Минфин РФ использует в декабре деньги, отложенные на «черный день»

28 сентября 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

По заявлениям Минцифры РФ, в декабре придется использовать средства для финансирования бюджета — из резерва Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минфин планирует задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета к декабрю этого года. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. «Мы пока еще не задействуем ФНБ, у нас ликвидности хватает, но в декабре потребуется», — сказал Силуанов журналистам. Его цитирует РИА «Новости». В настоящий момент, правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2023—2025 годы. Согласно ему, дефицит бюджета в этом году ожидается на уровне 1,3 триллиона рублей Ранее президент РФ Владимир Путин призвал учитывать ситуацию на глобальном рынке при составлении бюджета. Также сообщалось о том, что в этом году в РФ бюджет закроется с профицитом.

Минфин планирует задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета к декабрю этого года. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. «Мы пока еще не задействуем ФНБ, у нас ликвидности хватает, но в декабре потребуется», — сказал Силуанов журналистам. Его цитирует РИА «Новости». В настоящий момент, правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2023—2025 годы. Согласно ему, дефицит бюджета в этом году ожидается на уровне 1,3 триллиона рублей Ранее президент РФ Владимир Путин призвал учитывать ситуацию на глобальном рынке при составлении бюджета. Также сообщалось о том, что в этом году в РФ бюджет закроется с профицитом.