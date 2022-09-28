Минфин РФ использует в декабре деньги, отложенные на «черный день»

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По заявлениям Минцифры РФ, в декабре придется использовать средства для финансирования бюджета — из резерва Фото:

Минфин планирует задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета к декабрю этого года. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Мы пока еще не задействуем ФНБ, у нас ликвидности хватает, но в декабре потребуется», — сказал Силуанов журналистам. Его цитирует РИА «Новости».

В настоящий момент, правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2023—2025 годы. Согласно ему, дефицит бюджета в этом году ожидается на уровне 1,3 триллиона рублей

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал учитывать ситуацию на глобальном рынке при составлении бюджета. Также сообщалось о том, что в этом году в РФ бюджет закроется с профицитом.

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Минфин планирует задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета к декабрю этого года. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. «Мы пока еще не задействуем ФНБ, у нас ликвидности хватает, но в декабре потребуется», — сказал Силуанов журналистам. Его цитирует РИА «Новости». В настоящий момент, правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2023—2025 годы. Согласно ему, дефицит бюджета в этом году ожидается на уровне 1,3 триллиона рублей Ранее президент РФ Владимир Путин призвал учитывать ситуацию на глобальном рынке при составлении бюджета. Также сообщалось о том, что в этом году в РФ бюджет закроется с профицитом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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